Từ sáng sớm, Quảng trường Nguyễn Tất Thành đông người. Các vận động viên khởi động, kiểm tra trang phục, giày chạy trước khi bước vào đường đua.

Các vận động viên tham gia giải chạy.

Điểm đặc biệt của giải năm nay là cung đường chạy đi qua không gian lễ hội với những mô hình đèn lồng có kích thước lớn, hình dáng và màu sắc đa dạng. Các runner vừa chạy vừa tranh thủ chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc bên các mô hình đặc trưng của Tuyên Quang.

Giải chạy do Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Trên một số đoạn đường, những chiếc đèn lồng khổng lồ trở thành phông nền cho các nhóm vận động viên. Người dân đứng hai bên đường cổ vũ, tạo không khí sôi động trong suốt buổi sáng.

Các vận động viên chạy bên những mô hình đền lồng khổng lồ.

Marathon Tuyên Quang 2026 - Nơi vẻ đẹp hội tụ là lần thứ tư giải được tổ chức. Các cự ly được bố trí trên những tuyến đường qua khu vực trung tâm thành phố, giúp vận động viên có cơ hội kết hợp thi đấu với khám phá cảnh quan địa phương.

Không khí đường chạy có sự góp mặt của nhiều nhóm vận động viên. Bên cạnh những người thường xuyên tham gia marathon, nhiều gia đình, nhóm bạn và người lần đầu chạy giải cũng đăng ký tranh tài.

Gần 3.000 runner chạy giữa những đèn lồng Trung Thu khổng lồ.

Dọc đường chạy, đoàn viên, thanh niên có mặt tại các điểm hỗ trợ để hướng dẫn, phân luồng, tiếp nước và cổ vũ vận động viên.

Theo chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Trưởng Ban tổ chức giải, công tác chuẩn bị được thực hiện với sự phối hợp của các lực lượng nhằm bảo đảm an toàn cho vận động viên. Qua từng năm, ban tổ chức tiếp tục rút kinh nghiệm để điều chỉnh cung đường và các khâu phục vụ.

Gần 3.000 runner chạy tham gia giải chạy.

Giải chạy cũng được tổ chức trong thời gian diễn ra Lễ hội Thành Tuyên, một trong những hoạt động văn hóa thu hút đông người tại địa phương vào dịp Trung thu. Vì vậy, đường chạy năm nay mang thêm màu sắc lễ hội với hệ thống đèn lồng được trưng bày trên nhiều tuyến phố.

Sau khi hoàn thành cự ly, nhiều vận động viên trở lại khu vực các mô hình đèn lồng để chụp ảnh lưu niệm. Với không ít runner, những bức ảnh bên đèn lồng trở thành một phần của trải nghiệm tại giải chạy.

Các vận động viên tham gia giải chạy.

Ở cự ly 21km nam, Trần Tư Pháp giành giải Nhất, Ngô Lương Quang giải Nhì và Tạ Quốc Huy giải Ba. Nội dung nữ lần lượt thuộc về Lê Minh Tuân, Nguyễn Thị Linh và Lê Thị Lan.

Cự ly 5km nam có Phan Minh Dũng về Nhất, Hoàng Minh Vũ về Nhì và Hà Kim Vinh về Ba. Ở nội dung nữ, Phan Mùi Sỷ giành giải Nhất, Nguyễn Mai Huyền giải Nhì và Vũ Thị Hải Lý giải Ba.

Ở cự ly 10km, Nguyễn Thị My về Nhất nội dung nữ, Nguyễn Thị Hồng Diệp về Nhì và Hầu Thị Xuân về Ba. Nội dung nam, Hoàng A Cải giành giải Nhất, Nguyễn Duy Đạt giải Nhì và Hà Minh Vũ giải Ba.

Khi những vận động viên cuối cùng hoàn thành đường chạy, các mô hình đèn lồng vẫn tiếp tục thu hút người dân và du khách. Những hình ảnh runner sải bước giữa không gian Trung Thu tạo nên nét riêng cho Marathon Tuyên Quang năm nay.