Gần 3.000 người lên web 'đi chùa online' lúc 23h

Gần 22h, sau buổi học nhóm, Bảo Châu (sinh năm 2007, TP.HCM) lướt điện thoại và liên tục bắt gặp những bài đăng về “đi chùa online”. Tò mò tìm trên TikTok, cô thấy nhiều livestream ghi lại cảnh các nhân vật 3D mô phỏng hành động quỳ lạy, dâng hoa trước tượng Phật.

Châu đặt biệt danh, vào một phòng và cho biết đã chi hơn 50.000 đồng mua hoa ảo để "dâng Phật". Sau đó, cô nhận được một “quẻ an lành” với lời nhắn: “Tắm nước ấm rồi đi ngủ sớm, rồi mọi thứ sẽ vào nếp”.

“Tôi tham gia vì tò mò, chứ không thực sự tin tưởng”, Châu chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cũng biết đến trào lưu qua một livestream, Phạm Anh Minh (sinh năm 1997, TP.HCM) tìm đến website Niệm Phật Online. Cô tạo nhân vật, chọn ngoại hình rồi vào chùa ảo để "lễ Phật", "lần tràng hạt" và làm các nhiệm vụ nhằm tích điểm.

Vốn thường đi lễ chùa, Minh thấy trải nghiệm trên màn hình khá mới lạ. Những tối rảnh gần đây, cô thỉnh thoảng vào xem livestream.

Các website và ứng dụng mô phỏng việc lễ Phật đang đưa những thao tác như thắp hương, dâng hoa vào trò chơi, với nhiệm vụ và điểm thưởng. Một số ứng dụng còn chèn quảng cáo hoặc mở gói ủng hộ bằng tiền thật. Khi trò chơi mượn hình thức của nghi lễ, người dùng cần biết mình đang trả tiền cho trải nghiệm gì và ai nhận khoản tiền đó.

Giao diện trang web Niệm Phật Online mà Anh Minh thường truy cập. Ảnh: Niệm Phật Online.

Xem quảng cáo trong mục “nhiệm vụ tu tập”

Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê tổng thể về số lượng website mô phỏng hoạt động đi chùa hay lượng người tham gia, trào lưu này đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều buổi livestream ghi lại cảnh người chơi lễ Phật, làm nhiệm vụ hoặc tương tác trong chùa ảo.

Một trong những sản phẩm được chú ý là Niệm Phật Online, trò chơi 3D cho phép người dùng tạo nhân vật, lựa chọn pháp danh và khám phá không gian chùa Việt. Tại đây, người chơi có thể "thắp hương", "dâng hoa", "thỉnh chuông", "thả đèn hoa đăng" hoặc thực hiện các nhiệm vụ để tích lũy hoa sen, điểm công đức và nâng cấp nhân vật.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khoảng 23h ngày 2/11, website có tới gần 3.000 người dùng trực tuyến, phân bổ ở 5 phòng chơi tương ứng với các "chùa" trong game hoặc trên website. Ngoài những hoạt động mô phỏng nghi lễ, người tham gia còn có thể tìm chỗ ngồi thiền, thu thập vật phẩm và khám phá các khu vực khác nhau, tương tự một trò chơi nhập vai.

Ứng dụng NamMo - Đi Chùa & Sám Hối cho thấy rõ yếu tố thương mại khi có mục ủng hộ hay làm nhiệm vụ xem quảng cáo. Ảnh: NamMo - Đi Chùa & Sám Hối.

Không chỉ trên trình duyệt web, các hình thức được nhà phát triển gọi là "đi chùa", "thắp hương" và "cầu nguyện trực tuyến" còn xuất hiện dưới dạng ứng dụng điện thoại, với nhiều tính năng và cách thức vận hành khác nhau.

Ví dụ trên Google Play, hai ứng dụng Chùa Online/Niệm Phật Online và Thắp Hương Khấn Phật Online đều ghi nhận hơn 10.000 lượt tải. Trong đó, app Chùa Online/Niệm Phật Online cung cấp các tính năng được đặt tên là "thắp hương", "tụng kinh", "gõ mõ" và "cầu bình an". Thắp Hương Khấn Phật Online còn cho phép người dùng "gieo quẻ", nhận lời khuyên sau khi "cầu nguyện".

Các ứng dụng này cũng có sự hiện diện của quảng cáo. Khi trải nghiệm Thắp Hương Khấn Phật Online trên thiết bị iOS, phóng viên ghi nhận quảng cáo dạng banner hiển thị ở phía dưới màn hình.

Đáng chú ý, NamMo - Đi Chùa & Sám Hối, ứng dụng xuất hiện trên App Store từ tháng 3/2026, tích hợp nhiều hoạt động được giới thiệu là "thắp hương", "thiền định", "tụng kinh", "thỉnh chuông", "thả hoa đăng" và "tích lũy công đức". Ứng dụng ghi nhận hơn 1.000 lượt tải trên Google Play.

Trong ba ứng dụng được khảo sát, NamMo thể hiện rõ hơn yếu tố thương mại hóa. Tại mục "Nhiệm vụ tu tập", bên cạnh các hoạt động "thỉnh chuông", "thiền định" và "tụng kinh", người dùng còn được giao nhiệm vụ "xem quảng cáo", với yêu cầu xem 3 quảng cáo mỗi ngày.

Trào lưu đi chùa online gây sốt từ một website ở Hàn Quốc. Ảnh: Sansa.

Ngoài ra, ứng dụng này còn niêm yết các khoản mua trong ứng dụng với mức giá từ 20.000 đến 500.000 đồng, mang những tên gọi như "Góp 1 viên gạch" (20.000 đồng), "Mời Dev ly cà phê" (50.000 đồng), "Duy trì máy chủ" (200.000 đồng) hay "Đồng hành phát triển" (500.000 đồng). Đây là các khoản mua được công khai trên kho ứng dụng, chưa phản ánh doanh thu thực tế hoặc mức độ chi trả của người dùng.

Vấn đề quảng cáo này cũng từng khiến NamMo bị người dùng phản ánh. Trong một đánh giá trên App Store hồi tháng 7, một người dùng cho biết quảng cáo xuất hiện ngay khi họ đang "thiền" hoặc chuẩn bị "gõ mõ". Phản hồi ý kiến này, nhà phát triển xác nhận quảng cáo là một trong những nguồn kinh phí duy trì ứng dụng và cho biết sẽ điều chỉnh để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Cần cẩn trọng

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, viện chủ tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM), cho biết đi chùa online có thể trở thành phương tiện tu học phù hợp với thời đại số. Nhất là với những người gặp trở ngại về sức khỏe, khoảng cách địa lý hoặc điều kiện sinh hoạt.

Cụ thể, những người ở xa, đau yếu không thể đến chùa, nếu thành kính lễ Phật, nghe pháp online và biết sửa mình, nguyện sống thiện thì việc ấy vẫn có ý nghĩa. Tuy nhiên, quá trình này không tương đương với việc trực tiếp đến chùa. Bởi trong Phật giáo, công đức phải được vun bồi từ đức tin và hành vi thiện, cảm giác an lòng phải đi cùng sự chuyển hóa nội tâm bền vững.

Cũng theo Thượng tọa, để tiếp cận được những giá trị Phật học đúng đắn, người tham gia phải tìm những nguồn hướng dẫn đáng tin cậy, được sự định hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dù chỉ qua màn hình, người tham gia vẫn phải thành tâm, tập trung lắng nghe để có sự chuyển hóa tốt từ sâu bên trong.

Về phía các đơn vị phát hành, ông Lê Nguyễn Việt Cường - chuyên gia an ninh mạng tại trang web Chống Lừa Đảo (chongluadao.vn), kỹ sư phần mềm tại Công ty TNHH Hòa bình Không gian mạng - CyPeace - cho biết sự phát triển của AI đang giúp việc tạo ra các website, trò chơi mô phỏng không gian 3D trở nên đơn giản hơn.

Người tham gia dâng hương, hoa, bánh, trái cây và xin xăm trên một ứng dụng ở Trung Quốc. Ảnh: mazu-temple.

Theo ông Cường, với những công cụ hỗ trợ lập trình như Codex hay Claude Code, ngay cả người chưa có nhiều kinh nghiệm cũng có thể tạo một website có giao diện tương đối đẹp mắt trong khoảng 1-3 ngày, thậm chí chỉ vài giờ, tùy mức độ hoàn thiện.

Các nền tảng này cũng có nhiều cách để tạo doanh thu, phổ biến nhất là đặt quảng cáo, hợp tác với thương hiệu để nhận tài trợ, cung cấp gói thành viên trả phí hoặc bán vật phẩm ảo nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của người chơi.

Ngoài trực tiếp "đi chùa" trên trang web, nhiều người còn theo dõi các livestream hoạt động này trên nền tảng TikTok. Ảnh: TikTok.

Ngoài ra, nhà phát triển có thể tiếp nhận đóng góp tự nguyện từ cộng đồng để duy trì hoạt động. Với những sản phẩm mang yếu tố tâm linh, ông Cường cho rằng hình thức này có thể được áp dụng, miễn là mục đích sử dụng tiền đóng góp được công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, việc AI giúp rút ngắn thời gian xây dựng website cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những nền tảng giả mạo, lợi dụng sự quan tâm của người dùng để thu tiền hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Ông Cường giải thích trước đây, để tạo một website giả mạo có giao diện chuyên nghiệp, kẻ xấu cần có kiến thức thiết kế, lập trình hoặc thuê người thực hiện. Hiện nay, họ có thể sử dụng AI để tạo hàng loạt website cùng hình ảnh, video và nội dung quảng cáo trong thời gian ngắn.

Chẳng hạn, một đối tượng có thể lập website giả mạo ngôi chùa có thật, sử dụng hình ảnh nhà sư, đăng bài về hoạt động từ thiện rồi kêu gọi công đức. Để tăng độ tin cậy, họ còn có thể tạo đánh giá giả, dựng câu chuyện về những người được phù hộ hoặc sử dụng chatbot tự động tư vấn.

Một thủ đoạn khác là xây dựng các nền tảng xem bói, giải hạn, cầu tài lộc trực tuyến. Ban đầu, người dùng được trải nghiệm miễn phí, sau đó bị yêu cầu trả tiền để thực hiện nghi lễ, mua vật phẩm hoặc sử dụng dịch vụ được quảng cáo có thể thay đổi vận mệnh. Kẻ xấu thậm chí có thể gieo tâm lý lo lắng, khiến nạn nhân tin rằng nếu không tiếp tục chuyển tiền, họ sẽ gặp tai họa.

Không chỉ nhắm đến tiền bạc, các website giả mạo còn có nguy cơ thu thập họ tên, số điện thoại, ngày sinh và những dữ liệu cá nhân khác. Thông tin này có thể bị sử dụng cho các hành vi lừa đảo tiếp theo hoặc bán cho bên thứ ba.

"Người dùng cần cảnh giác với những nền tảng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà không thể xác minh được người nhận, những dịch vụ cam kết chắc chắn có thể đổi vận hoặc hóa giải tai họa, cũng như những website yêu cầu cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân không cần thiết", ông Cường lưu ý.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn: Lạy Phật, thiền online không thay thế việc đến chùa Trước thực trạng nở rộ các trang web, ứng dụng lạy Phật, cầu an online, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định hình thức này chỉ hỗ trợ, không thể thay thế việc tu học trực tiếp tại tự viện.