Gần 3.000 lượt người dân vùng biên được tuyên truyền pháp luật

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phát 3.000 tờ rơi, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến người dân khu vực biên giới.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phổ biến những nội dung cơ bản của 3 văn kiện pháp lý về biên giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống ma túy và các nội dung trọng tâm của Đề án 1371. Đồng thời, thông tin về trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Dịp này, lực lượng chức năng phát khoảng 3.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Thời gian qua, thực hiện Đề án 1371, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và lựa chọn phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.