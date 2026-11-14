Gần 3.000 học sinh THCS Kim Liên học nhờ tại 4 địa điểm sau vụ cháy

UBND phường Kim Liên (Hà Nội) vừa thông báo phương án sắp xếp, ổn định việc dạy và học trực tiếp với học sinh trường THCS Kim Liên sau vụ hỏa hoạn ngày 5/11 khiến một học sinh tử vong.

Theo đó, từ 17/11, học sinh trường THCS Kim Liên sẽ trở lại học trực tiếp tại 4 địa điểm.

Học sinh khối 7 và khối 9 học tại trường THCS Khương Thượng (phân hiệu 2), địa chỉ số 163 phố Tam Khương, phường Kim Liên.

Học sinh khối 6 và khối 8 được bố trí tại ba địa điểm gồm: trường THCS Khương Thượng (trụ sở chính), số 10 phố Tôn Thất Tùng; trường Tiểu học Phương Mai (phân hiệu), số 4 ngõ 149 phố Khương Thượng và trường Tiểu học Khương Thượng, số 8 phố Tôn Thất Tùng.

Dãy phòng học bị cháy làm biến dạng mái tôn tại Trường THCS Kim Liên.

UBND phường cho biết, trước khi đưa ra phương án, địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và các trường trên địa bàn khảo sát cơ sở vật chất, đánh giá khả năng tiếp nhận học sinh; đồng thời lắng nghe ý kiến phụ huynh.

Các trường thống nhất quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức dạy học. Những phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại từng địa điểm cũng được triển khai.

Trường THCS Kim Liên có trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời đến cha mẹ học sinh về địa điểm, lịch học và phương án đưa đón của từng lớp trước khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở mới.

Trưa 5/11, khu học tạm rộng khoảng 2.000 m2 của trường THCS Kim Liên trên phố Hoàng Tích Trí xảy ra hỏa hoạn. Khu vực này gồm 5 dãy nhà song song, được dựng bằng khung sắt, tường và mái lợp tôn, có ba cổng. Đây là địa điểm trường bố trí dạy học trong thời gian chờ xây dựng cơ sở mới trên đường Lương Định Của, cách đó khoảng 500 m.

Vụ cháy khiến một học sinh lớp 6 tử vong, cơ sở vật chất của trường bị hư hại nặng. Nhiều đồ dùng học tập, sách vở của học sinh bị thiêu rụi. Gần 3.000 học sinh phải chuyển sang học trực tuyến trong thời gian chờ phương án bố trí địa điểm học tập mới.

UBND phường Kim Liên cho biết sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình, tiếp nhận phản ánh và kịp thời điều chỉnh việc tổ chức dạy học phù hợp thực tế, bảo đảm an toàn, ổn định và liên tục.

Với phương án vừa được công bố, học sinh THCS Kim Liên sẽ trở lại học trực tiếp từ ngày 17/11.