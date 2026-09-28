Gần 3.000 học sinh phía Tây Gia Lai được tuyên truyền giao thông đường bộ

Ngày 28/9, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phú Thiện và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Trường Tiểu học Chu Văn An.

Thông qua chương trình tuyên truyền, nhiều mũ bảo hiểm được trao tặng tới các em học sinh.

Buổi tuyên truyền thu hút 84 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.600 học sinh của Trường Tiểu học Chu Văn An tham gia. Tại buổi tuyên truyền đã trao tặng một xe đạp và 5 mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Cùng ngày, đơn vị này đã phối hợp với Công an xã Pờ Tó, Công an xã Ia Pa tổ chức tuyên truyền cho Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp và Trường THPT Nguyễn Tất Thành với hơn 1.300 giáo viên và học sinh. Tại đây, đơn vị cũng đã tặng 12 mũ bảo hiểm cho các em học sinh của trường.

Tại chương trình, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã phổ biến những quy định cơ bản của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời tập trung tuyên truyền các lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông…

Thông qua hình thức hỏi đáp, các em học sinh được trang bị kiến thức ATGT một cách hiệu quả.

Thông qua các tình huống thực tế, lực lượng CSGT phân tích nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh. Bằng hình thức hỏi - đáp, các cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 đã giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả. Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi, các học sinh được tham gia trả lời các câu hỏi liên quan ATGT và được nhận những phần quà từ ban tổ chức. Đại diện các trường chia sẻ, buổi tuyên truyền mang lại hiệu quả rất cao.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT trong trường học là hoạt động được đơn vị duy trì thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của học sinh trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

UBND tỉnh Gia Lai đang triển khai "chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" trong toàn tỉnh kéo dài đến ngày 15/12. Chiến dịch tập trung vào 3 nhóm đối tượng, bao gồm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trong độ tuổi từ 30 - 50 tuổi đã được cấp GPLX trên 3 năm; người vi phạm nhiều lần, người bị trừ hết điểm GPLX, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao xảy ra TNGT và học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy để tham gia giao thông. Nội dung đào tạo sẽ tập trung vào các kỹ năng cơ bản về quy tắc giao thông và kỹ năng phòng ngừa TNGT. Gồm 7 kỹ năng là kỹ năng quan sát khi tham gia giao thông; kỹ năng chuyển hướng an toàn; kỹ năng nhường đường; kỹ năng vượt an toàn; kỹ năng phanh khẩn cấp; kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm (đi sát xe tải lớn, đi vào điểm mù...) và kỹ năng điều khiển phương tiện trong điều kiện xấu (mưa, đường trơn, đường cong cua, khuất tầm nhìn, đường có độ dốc lớn).