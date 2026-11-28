Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại chương trình. Ảnh: Vân Nhi

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, sau khi sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô hiện quản lý diện tích tự nhiên 8,03 km2 với quy mô dân số lên tới 336.587 người, trải rộng trên 118 tổ dân phố cùng hơn 15.700 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động.

Đây là khu vực đô thị phát triển năng động, nơi quy tụ nhiều cơ quan trung ương, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu cùng hàng loạt khu đô thị mới và tòa nhà văn phòng hiện đại. Lợi thế này mang lại cho địa bàn một nguồn cung lao động trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin, điện tử, tài chính, giáo dục, xây dựng, thương mại, dịch vụ du lịch và logistics.

Bên cạnh đó, việc Thủ đô đang triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm – tiêu biểu là dự án đường Vành đai 2,5 với các đoạn tuyến đi qua địa bàn Cầu Giấy và Yên Hòa – đang tạo thêm xung lực mở rộng không gian phát triển đô thị, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngày càng lớn và đa dạng.

Do đó, Phiên giao dịch việc làm lưu động được tổ chức như một nhịp cầu trực tiếp, giúp tiết giảm tối đa thời gian và chi phí trung gian, đưa doanh nghiệp đến gần hơn với lực lượng lao động tại chỗ, đồng thời mở ra cơ hội tìm việc, học nghề hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo con đường chính thống, an toàn cho người dân.

Các đại biểu tham quan phiên giao dịch. Ảnh: Vân Nhi

Sức hút của ngày hội hôm nay được minh chứng qua con số 42 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng uy tín tham gia với 2.927 chỉ tiêu tuyển dụng và tuyển sinh xuất khẩu lao động. Cơ cấu ngành nghề tại phiên giao dịch trải rộng từ lao động phổ thông đến đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên viên trình độ cao với các vị trí như kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, kỹ thuật viên, kế toán, nhân viên kinh doanh và công nhân sản xuất, đi kèm mức thu nhập ổn định cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Đáng chú ý, phiên giao dịch không chỉ hướng tới lực lượng thanh niên, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp mà còn mở rộng cánh cửa cho nhóm lao động lớn tuổi và lao động yếu thế trên địa bàn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội một cách toàn diện và bền vững. Điểm nhấn đáng ghi nhận trong phương thức tổ chức năm nay là sự kết hợp linh hoạt giữa phỏng vấn trực tiếp tại sàn và kết nối trực tuyến trên nền tảng số.

Phiên giao dịch cung cấp gần 3.000 cơ hội việc làm cho người lao động. Ảnh: Vân Nhi

Tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam thông tin, bám sát chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 lao động và giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%, tính đến giữa tháng 11-2026, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 206.628 lượt lao động, đạt 120,8% kế hoạch năm.

Trong kết quả chung đầy tích cực đó, công tác chuyển đổi số ngành lao động đóng vai trò quan trọng thông qua việc vận hành Cổng thông tin việc làm thành phố tại địa chỉ vieclam.hanoi.gov.vn, và kết nối liên thông Sàn giao dịch việc làm Quốc gia. Hệ sinh thái số miễn phí này đến nay đã ghi nhận hơn 1,3 triệu lượt truy cập, thu hút trên 73 nghìn tài khoản đăng ký của doanh nghiệp và người lao động, tổ chức thành công 245 phiên giao dịch trực tuyến. Nhờ vậy, ngay cả khi chưa tìm được tiếng nói chung tại phiên giao dịch trực tiếp, người lao động và doanh nghiệp vẫn tiếp tục được hỗ trợ kết nối liên tục trên không gian mạng.

Tại ngày hội, song song với hoạt động tuyển dụng, người dân tham gia phiên giao dịch còn được đội ngũ chuyên viên của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Bảo hiểm xã hội cơ sở và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cầu Giấy tư vấn chuyên sâu về pháp luật lao động, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng như các nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm.