Gần 3.000 cổ động viên tại điểm cầu Hưng Yên sẽ tiếp lửa trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Buổi tổng duyệt chương trình tại Quảng trường Bác Hồ với nông dân Việt Nam (tỉnh Hưng Yên) sáng 31/10/2026. (Ảnh: MAI TÚ)

Để chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra sáng 1/11 thành công, tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức điểm cầu, huy động sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Kiểm tra công tác chuẩn bị, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh việc địa phương có thí sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia là niềm vinh dự đối với cá nhân học sinh, nhà trường và toàn tỉnh.

Vì vậy, các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm chương trình diễn ra thuận lợi, an toàn.

Sẽ có gần 3.000 cổ động viên tại điểm cầu Hưng Yên tiếp lửa trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh: MAI TÚ)

Đồng chí đề nghị các sở, ngành phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng kịch bản tuyên truyền hài hòa, hợp lý, qua đó giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, truyền thống hiếu học, tiềm năng kinh tế và sự phát triển của Hưng Yên trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, chương trình cần làm nổi bật trí tuệ, tinh thần hiếu học của con người Hưng Yên gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trước đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên Phạm Đồng Thụy đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Trong đó, Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình, Trường trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh và Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn phối hợp tổ chức đưa đón học sinh đến điểm cầu an toàn; phường Trà Lý tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Các em học sinh rất háo hức đón chờ vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 có sự góp mặt của Nguyễn Huy Quang Minh, Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình. (Ảnh: MAI TÚ)

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam triển khai các nội dung phục vụ truyền hình trực tiếp. Ngành điện lực và các nhà mạng bảo đảm nguồn điện, đường truyền Internet ổn định; các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp nhịp nhàng để sự kiện diễn ra thành công.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 có sự góp mặt của bốn thí sinh: Trần Võ Gia Bảo - Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa); Lý Thái Dương - Trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh - Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình (tỉnh Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức - Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam (Thủ đô Hà Nội).

Nguyễn Huy Quang Minh giành tấm vé thứ ba vào chung kết năm sau chiến thắng tại cuộc thi Quý III với 225 điểm. Trước đó, nam sinh gây ấn tượng khi đạt 345 điểm tại cuộc thi tháng 1/Quý III, mức điểm cao nhất trong một cuộc thi tháng của Olympia năm thứ 26.