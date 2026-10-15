Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ diễn tập chiến thuật phòng không

Ban Chỉ đạo diễn tập trao giải cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập, bắn đạn thật.

Cuộc diễn tập có quy mô lớn với gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia, thuộc các đơn vị phòng không: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và lực lượng phòng không kiêm nhiệm Bộ đội Biên phòng.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu, cũng như chất lượng vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật của lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân và phòng không kiêm nhiệm. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện thế trận vòm phòng không liên hoàn, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

Sau hai ngày đua tài sôi nổi, các đơn vị tham gia diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch (các đơn vị tổ chức diễn tập chiến thuật theo mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng; thực hành các nội dung tiếp nhận vũ khí, khí tài, trang bị; cơ động, chiếm lĩnh trận địa, triển khai đội hình chiến đấu, làm công tác chuẩn bị và thực hành đánh địch tiến công đường không) bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồn Biên phòng Long Hoà, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đạt Giải 3.

Kết thúc diễn tập, Ban tổ chức tặng cờ, bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập. Tặng Cờ các đơn vị đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn và nhất, nhì, ba Lữ đoàn phòng không; trao 26 bằng khen tặng các phân đội pháo phòng không 37mm, 57mm và các khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm đạt Giải nhất, nhì, ba; trong đó, khẩu đội kiêm nhiệm súng máy phòng không 12,7mm.