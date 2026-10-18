Gần 290 học sinh phổ thông tham dự khai giảng các lớp trung cấp nghề

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Lê Trung Tín, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thương mại và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm GDTX Cà Mau; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cùng đông đảo phụ huynh và học sinh.

Đại biểu tham dự lễ khai giảng các lớp trung cấp nghề.

Đông đảo phụ huynh và học sinh tham dự lễ khai giảng.

Theo chương trình, có 290 học viên là học sinh lớp 10 và lớp 11 tại hai cơ sở của Trung tâm GDTX Cà Mau ở phường Bạc Liêu và phường Tân Thành tham gia đào tạo trung cấp nghề.

Các ngành đào tạo gồm: tiếng Trung Quốc (107 học viên), tiếng Hàn Quốc (33 học viên), tiếng Nhật Bản (15 học viên), kế toán doanh nghiệp (43 học viên), quản trị mạng máy tính (26 học viên), vẽ và thiết kế trên máy tính (20 học viên), tin học ứng dụng (94 học viên).

Chương trình đào tạo kéo dài 2 năm, từ năm 2026 đến năm 2028.

Quang cảnh lễ khai giảng các lớp trung cấp nghề dành cho học sinh phổ thông tỉnh Cà Mau.

Trong tuần, học viên học văn hoá theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các ngày thứ bảy và chủ nhật được bố trí học nghề.

Mô hình này tạo điều kiện để học sinh vừa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, vừa được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Thạc sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm GDTX Cà Mau, trao quyết định bổ nhiệm giáo viên chủ nhiệm các lớp trung cấp nghề.