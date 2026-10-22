Gần 280 triệu đồng hỗ trợ học sinh, hộ khó khăn tại xã Sam Mứn

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã bàn giao công trình nước sạch cho điểm Trường mầm non Ca Hau (Na Láy), Phân hiệu Na Ư, Trường Mầm non Sam Mứn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho giáo viên và học sinh. Đồng thời, trao tặng 64 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 190 suất quà cho học sinh tại Phân hiệu Na Ư.

Bàn giao công trình nước sạch cho điểm Trường mầm non Ca Hau (Na Láy), Phân hiệu Na Ư, Trường Mầm non Sam Mứn.

Cô và trò Trường Mầm non Ca Hau (Na Láy) sử dụng công trình nước sạch.

Trao quà cho các em học sinh tại Phân hiệu Na Ư.

Hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhận những phần quà ý nghĩa.

Bên cạnh đó, đoàn tổ chức nấu và trao các suất ăn trưa cho trẻ tại điểm trường, góp phần cải thiện bữa ăn, động viên các em đến lớp.

Các suất ăn trưa cho trẻ tại điểm trường Phân hiệu Na Ư.

Chương trình “Đông ấm vùng cao” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm trong chăm lo đời sống người dân và hỗ trợ học sinh vùng cao. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.