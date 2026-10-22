Gần 280 triệu đồng hỗ trợ học sinh, hộ khó khăn tại xã Sam Mứn
Ngày 22/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên, Câu lạc bộ Thiện Tâm và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Sam Mứn với tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ gần 280 triệu đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã bàn giao công trình nước sạch cho điểm Trường mầm non Ca Hau (Na Láy), Phân hiệu Na Ư, Trường Mầm non Sam Mứn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho giáo viên và học sinh. Đồng thời, trao tặng 64 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 190 suất quà cho học sinh tại Phân hiệu Na Ư.
Bên cạnh đó, đoàn tổ chức nấu và trao các suất ăn trưa cho trẻ tại điểm trường, góp phần cải thiện bữa ăn, động viên các em đến lớp.
Chương trình “Đông ấm vùng cao” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm trong chăm lo đời sống người dân và hỗ trợ học sinh vùng cao. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/gan-280-trieu-dong-ho-tro-hoc-sinh-ho-kho-khan-tai-xa-sam-mun