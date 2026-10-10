Gần 260 vận động viên tranh tài Giải leo núi Ngũ Chỉ Sơn

Vận động viên làm thủ tục tham dự giải tại chân núi Ngũ Chỉ Sơn.

Ngay từ sáng sớm, các vận động viên đã có mặt tại chân núi Ngũ Chỉ Sơn làm thủ tục dự thi Giải leo núi lần đầu tiên được UBND xã Ngũ Chỉ Sơn tổ chức. Các vận động viên tranh tài ở bốn nội dung: Nam 18 - 40 tuổi, nam 41 - 56 tuổi, nữ 18 - 40 tuổi và nữ 41 - 56 tuổi.

Các vận động viên hào hứng chinh phục Ngũ Chỉ Sơn.

Sau hiệu lệnh xuất phát, đoàn đua nhanh chóng bước vào hành trình chinh phục Ngũ Chỉ Sơn. Bên cạnh những đoạn đường thuận lợi để tăng tốc là các cung đường dốc dựng đứng, có đoạn men theo sườn núi đá, đòi hỏi tập trung cao độ. Hôm nay, thời tiết trên suốt chặng đua và trên đỉnh núi ấm nắng, thuận lợi cho các vận động viên tranh tài.

Các vận động viên xuất phát.

Núi Ngũ Chỉ Sơn cao 2.858 m, được mệnh danh là “Đệ nhất hùng sơn” của vùng Tây Bắc, xếp thứ 15 trong những ngọn núi cao nhất Việt Nam. Cung đường leo núi dài khoảng 12 km, đi qua các bản làng, suối, thác nước, vách đá dựng đứng, rừng rậm và cảnh sắc đặc trưng của núi Ngũ Chỉ Sơn. Đây vừa là thử thách về kỹ thuật, vừa mang đến cho các vận động viên trải nghiệm khó quên.

Đoàn đua xuyên qua các bản làng thanh bình.

Cung đường đua dưới chân núi ngập tràn hoa mua.

Ngũ Chỉ Sơn là thử thách với cả người leo núi chuyên và không chuyên.

Là lần đầu tiên được tổ chức nhưng Giải Leo núi Ngũ Chỉ Sơn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo vận động viên, du khách và Nhân dân tham gia và cổ vũ, tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho cộng đồng, đồng thời khai thác hiệu quả thiên nhiên hùng vĩ để phát triển du lịch trải nghiệm. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa và cảnh quan đặc sắc đến với du khách trong và ngoài nước.