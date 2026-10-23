Gần 26.000 ca ung thư vú mắc mới mỗi năm, nhiều người phát hiện muộn

Gánh nặng ung thư vú và thách thức phát hiện sớm

Theo số liệu GLOBOCAN, năm 2024, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.711 ca ung thư vú mắc mới, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Đây là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam.

Đáng lo ngại, theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Cancer Control, khoảng 50% bệnh nhân ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn III và IV. Việc phát hiện bệnh muộn có thể khiến quá trình điều trị phức tạp hơn, đồng thời ảnh hưởng đến tiên lượng và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Thực tế này cho thấy việc cung cấp thông tin chính xác, dễ hiểu về sức khỏe vú có ý nghĩa quan trọng. Phụ nữ cần được hướng dẫn nhận biết những thay đổi bất thường, chủ động đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ và tiếp cận các dịch vụ khám, sàng lọc phù hợp.

Với người đã được chẩn đoán mắc bệnh, thông tin đáng tin cậy về điều trị và theo dõi cũng là yếu tố cần thiết để đồng hành cùng quá trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Quang cảnh Hội nghị APPISx với chủ đề "Ung thư vú – Hiểu để yêu thương". Ảnh: Ngọc Nguyễn

TS.BS Nguyễn Thị Hòa, Phó trưởng khoa Nội vú – Phụ khoa 2 (Nội 6), Bệnh viện K cho biết, khả năng điều trị khỏi ung thư vú có thể cao, đặc biệt khi bệnh được phát hiện sớm và người bệnh tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát vẫn tồn tại và khác nhau tùy từng trường hợp. Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan sau khi kết thúc điều trị mà cần duy trì lịch tái khám theo hướng dẫn chuyên môn.

Trong 5 năm đầu sau điều trị, người bệnh thường được theo dõi chặt chẽ hơn; lịch khám cụ thể có thể khác nhau tùy tình trạng bệnh và phương pháp điều trị. Nguy cơ tái phát không hoàn toàn chấm dứt sau 5 năm, bởi một số trường hợp ung thư vú có thể tái phát muộn. Do đó, việc theo dõi sức khỏe lâu dài theo chỉ định của bác sĩ vẫn rất cần thiết.

Bên cạnh tuân thủ lịch tái khám, người bệnh cần duy trì lối sống phù hợp, chú ý sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời trao đổi với bác sĩ khi xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc có những lo lắng trong quá trình hồi phục. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu sẽ giúp người bệnh chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, hạn chế tâm lý hoang mang và tránh tự ý thay đổi phương pháp điều trị.

Tăng cường truyền thông, kết nối người bệnh ung thư vú

Tại Hội nghị APPISx với chủ đề "Ung thư vú – Hiểu để yêu thương" diễn ra ngày 23/10 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Novartis Việt Nam tổ chức, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, phụ nữ cần được tiếp cận thông tin chính xác, dễ hiểu và phù hợp với hoàn cảnh của mình để chủ động chăm sóc sức khỏe, nhận biết dấu hiệu bất thường và tìm đến cơ sở y tế kịp thời.

Theo bà Hiền, với phụ nữ đang điều trị ung thư vú, thông tin cần giúp họ hiểu rõ quá trình chăm sóc, đồng thời biết nơi tìm kiếm sự chia sẻ và hỗ trợ. Mạng lưới Hội ở cơ sở có vai trò lắng nghe nhu cầu của hội viên, đưa thông tin đáng tin cậy đến cộng đồng và kết nối phụ nữ với các tổ chức bệnh nhân.

Các khách mời tham gia buổi tọa đàm. Ảnh: Ngọc Nguyễn

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam chỉ ra thách thức hiện nay là khoảng cách giữa tri thức y học và khả năng tiếp cận, hiểu, vận dụng thông tin của cộng đồng. Trong môi trường có nhiều thông tin trên internet, mạng xã hội và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), người dân có thể gặp khó khăn khi phân biệt thông tin chính xác với nội dung chưa đầy đủ hoặc sai lệch. Thông tin không phù hợp có thể làm gia tăng lo lắng, khiến người bệnh chậm đi khám hoặc đưa ra quyết định khi chưa được tư vấn chuyên môn.

"Truyền thông sức khỏe cần dựa trên bằng chứng khoa học, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi và đặt nhu cầu thực tế của phụ nữ, người bệnh ở vị trí trung tâm. Bên cạnh đó, cần giúp người dân phân biệt rõ việc nhận biết dấu hiệu bất thường, thăm khám, sàng lọc và chẩn đoán; khuyến khích mỗi phụ nữ trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn phù hợp với độ tuổi, nguy cơ và hoàn cảnh cụ thể, thay vì tự chẩn đoán hoặc tự điều trị", PGS Bình nói.

Trong thời gian tới, dự án "Nâng cao nhận thức về sức khỏe cho phụ nữ và phòng, chống bệnh ung thư vú tại Việt Nam giai đoạn 2027-2028" sẽ tiếp tục tập trung cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe vú, khuyến khích phụ nữ chủ động phát hiện sớm bệnh, duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khỏe phù hợp.

Các hoạt động cũng hướng tới nâng cao nhận thức về điều trị, hỗ trợ người bệnh tuân thủ phác đồ, giảm kỳ thị và tăng cường kết nối cộng đồng. Bên cạnh đó, tổ chức các diễn đàn đối thoại với chuyên gia y tế và các bên liên quan để trao đổi về khó khăn, nhu cầu và giải pháp trong phòng, chống ung thư vú.