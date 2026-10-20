Gần 250 võ sinh tranh tài tại Giải Vô địch Vovinam Quảng Ngãi 2026

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự Giải Vô địch – Vô địch trẻ Vovinam tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Tối 20.10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Giải Vô địch – Vô địch trẻ Vovinam tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Vovinam – Việt Võ Đạo là môn võ thuật truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh để các võ sinh giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, thể hiện bản lĩnh và tinh thần “Học võ Việt – Yêu nước Việt”, mà còn là dịp đánh giá chất lượng phong trào tập luyện Vovinam tại các địa phương.

Những màn biểu diễn kỹ thuật Vovinam thể hiện bản lĩnh và tinh thần thượng võ của các võ sinh

Giải năm nay quy tụ gần 250 vận động viên đến từ 23 đoàn là các câu lạc bộ võ thuật trong toàn tỉnh, tranh tài ở 34 bộ huy chương. Qua giải đấu, Ban tổ chức sẽ phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển thể thao tỉnh tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc vào tháng 12.2026 tại TP.HCM.

Gần 250 vận động viên đến từ 23 đoàn võ thuật trong tỉnh tham gia tranh tài tại giải

Ban tổ chức yêu cầu lực lượng trọng tài điều hành các trận đấu chính xác, công bằng, khách quan, đúng luật và điều lệ; đồng thời đề nghị các vận động viên thi đấu hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, thượng võ, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, những màn trình diễn kỹ thuật đẹp mắt.

Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Vovinam trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để các vận động viên nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, qua đó xây dựng lực lượng kế cận và nâng cao thành tích thể thao Quảng Ngãi tại các đấu trường lớn.