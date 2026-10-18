Gần 250 vận động viên tranh tài tại Giải Đua xe đạp mở rộng Cúp Đền Đôi Cô lần thứ I năm 2026

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.

Giải đua thu hút gần 250 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ, đơn vị trong và ngoài tỉnh, tham gia thi đấu 5 nhóm tuổi, gồm 2 nhóm tuổi của nữ và 3 nhóm tuổi của nam.

Các vận động viên xuất phát với tinh thần quyết tâm cao và đoàn kết.

Trước giờ tranh tài chính thức, hoạt động đạp xe diễu hành phong trào cự ly 5 km đã khuấy động không khí tại khu vực trung tâm phường, lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe và tinh thần sống năng động trong cộng đồng.

Dù buổi sáng trời mưa nhưng các vận động viên đã nỗ lực tranh tài đầy quyết tâm.

Trên đường đua là những màn cạnh tranh sát nút và pha bứt tốc quyết liệt giữa các vận động viên đã tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn. Mỗi chặng đua là thử thách về thể lực, kỹ thuật và chiến thuật, đòi hỏi người tham gia duy trì sức bền, phân phối sức hợp lý và lựa chọn thời điểm tăng tốc. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tiếp thêm động lực cho các tay đua, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ của giải.

Sau nhiều giờ đua quyết liệt, Ban Tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 35 giải Khuyến khích ở các nội dung cá nhân; đồng thời trao bộ giải đồng đội như trên cho các câu lạc bộ đạt thành tích xuất sắc, trong đó đội giành giải Nhất được trao Cúp Vàng.

Ở các nội dung cá nhân, Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc:

Trao các giải cá nhân nữ.

Đối với nữ nhóm I (18 - 40 tuổi), giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Yến (Câu lạc bộ C5 Hà Nội); giải Nhì thuộc về vận động viên Trương Thị Quỳnh, cùng câu lạc bộ; giải Ba thuộc về vận động viên Bùi Thị Bình (Câu lạc bộ Xe đạp 365 Hưng Yên).

Tại nội dung cá nhân nữ nhóm II (từ 41 tuổi trở lên), vận động viên Lê Thanh Hương (Câu lạc bộ Xe đạp Thể thao MTB Sóc Sơn) giành giải Nhất; vận động viên Hoàng Thị Mỹ Dung (Câu lạc bộ Xe đạp 365 Hưng Yên) giành giải Nhì; vận động viên Trần Thị Kim Liên (Câu lạc bộ Xe đạp Thể thao MTB Sóc Sơn) giành giải Ba.

Trao các giải cá nhân nam.

Ở nội dung cá nhân nam nhóm III (từ 51 tuổi trở lên), giải Nhất thuộc về vận động viên Lưu Văn Thành; giải Nhì thuộc về Lê Phan Vinh; giải Ba thuộc về Nguyễn Anh Dũng, cả ba vận động viên đều đến từ Câu lạc bộ Xe đạp Thể thao MTB Sóc Sơn.

Trong khi đó, ở nhóm II (41 - 50 tuổi), vận động viên Nguyễn Nam Cực (Câu lạc bộ Xe đạp Khang Thịnh) giành giải Nhất; vận động viên Đỗ Tiến Dũng, cùng câu lạc bộ, giành giải Nhì; vận động viên Nguyễn Phước Quý giành giải Ba.

Ở nội dung cá nhân nam nhóm I (18 - 40 tuổi), giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Ngọc Nguyên (Team 3C Cycling), giải Nhì thuộc về vận động viên Phan Văn Mỹ (Câu lạc bộ Xe Giant Anh Quân Nghệ An), giải Ba được trao cho vận động viên Lê Anh Dũng (Câu lạc bộ Xe đạp 365 Hưng Yên).

Ở nội dung đồng đội, Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc ở các nhóm:

Trao giải các nội dung đồng đội nữ .

Đối với đồng đội nữ nhóm I (18–40 tuổi), giải Nhất thuộc về Câu lạc bộ C5 Hà Nội, giải Nhì thuộc về Câu lạc bộ Xe đạp 365 Hưng Yên và giải Ba thuộc về Câu lạc bộ Xe đạp thể thao Sa Pa.

Ở nội dung đồng đội nữ nhóm II (từ 41 tuổi trở lên), các câu lạc bộ Xe đạp Thể thao MTB Sóc Sơn, Xe đạp 365 Hưng Yên và Xe đạp Thể thao thành phố Lào Cai lần lượt giành giải Nhất, Nhì, Ba.

Trao giải các nội dung đồng đội nam.

Đối với nội dung đồng đội nam nhóm III (từ 51 tuổi trở lên), 2 đội thuộc Câu lạc bộ Xe đạp Thể thao MTB Sóc Sơn giành giải Nhất và Nhì; Câu lạc bộ Xe đạp Thể thao thành phố Lào Cai giành giải Ba.

Ở nội dung nam nhóm II (41- 50 tuổi), các câu lạc bộ Xe đạp Khang Thịnh, Xe đạp Thể thao MTB Sóc Sơn và Xe đạp 365 Hưng Yên lần lượt giành giải Nhất, Nhì, Ba.

Đối với đồng đội nam nhóm I (18 - 40 tuổi), các đội Xe đạp Giant Anh Quân Nghệ An, Team 3C Cycling và Xe đạp Hải Phòng lần lượt giành giải Nhất, Nhì, Ba.

Trao giải chuyên đề cho các vận động viên.

Ngoài ra, nhằm tôn vinh và động viên các vận động viên, Ban Tổ chức trao giải vận động viên nữ trẻ tuổi nhất cho vận động viên Nguyễn Thị Mai Phương (Câu lạc bộ C5 Hải Phòng); vận động viên nam trẻ tuổi nhất cho Phan Hoàng Quang Anh (Câu lạc bộ Xe đạp thể thao M0B); vận động viên nữ cao tuổi nhất cho Trần Thị Lanh (Câu lạc bộ Xe đạp thành phố Lào Cai); vận động viên nam cao tuổi nhất cho Đỗ Xuân Hùng (Câu lạc bộ MTB Sóc Sơn).

Giải Đua xe đạp mở rộng Cúp Đền Đôi Cô phường Cam Đường lần thứ I năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các câu lạc bộ; thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng. Giải đua cũng mang theo hình ảnh địa phương năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa; quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của Đền Đôi Cô và tiềm năng du lịch địa phương đến với du khách, người yêu thể thao.