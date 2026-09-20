Gần 250 người khu vực Diên Khánh tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 20-9, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã: Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Thọ, Diên Lâm, Suối Hiệp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”. Chương trình thu hút gần 250 người tham gia.

Người hiến máu được kiểm tra sức khỏe tại chương trình.

Trước khi hiến máu, người tham gia được kiểm tra sức khỏe tổng quát, lấy mẫu máu xét nghiệm tầm soát một số bệnh, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), thiếu sắt và thiếu máu.

Kết thúc chương trình, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa tiếp nhận 222 đơn vị máu. Toàn bộ lượng máu sau khi tiếp nhận sẽ được sàng lọc, xét nghiệm theo quy định, bảo đảm an toàn trước khi cung cấp cho các cơ sở y tế phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình.

Theo Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 13.500 đơn vị máu qua 95 đợt hiến máu tình nguyện, góp phần chủ động bổ sung nguồn máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.