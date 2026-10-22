Gần 250 người được tập huấn giám sát bệnh dại theo mô hình phối hợp liên ngành

Ngày 22-10, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn giám sát và mô hình phối hợp liên ngành y tế - thú y trong giám sát bệnh dại dựa vào người bị động vật cắn đi tiêm chủng. Gần 250 cán bộ y tế, thú y trên địa bàn tỉnh tham gia hội nghị.

Các học viên được cập nhật tình hình bệnh dại trong nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật tình hình bệnh dại trên người, trên động vật tại Việt Nam, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, được hướng dẫn tổng quan về mô hình giám sát bệnh dại dựa vào người bị động vật cắn đi tiêm chủng; sử dụng công cụ báo cáo điện tử; nhận biết triệu chứng bệnh dại trên động vật và sàng lọc các trường hợp nghi mắc bệnh. Các nội dung tập huấn còn tập trung vào công tác giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch trên người và động vật; phối hợp lấy mẫu, sàng lọc trường hợp cần lấy mẫu bệnh phẩm; kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản bệnh phẩm nghi dại trên động vật và bảo đảm an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn về phòng, điều trị dự phòng bệnh dại ở người và hệ thống tiêm chủng bệnh dại, kháng thể đơn dòng phòng dại.

Các học viên tham dự hội nghị tập huấn.

Tính đến ngày 25-9, cả nước ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại (giảm 6 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025). Điểm chung của các trường hợp tử vong là người bị động vật cắn không được tiêm phòng bệnh dại. Tại Khánh Hòa, trong 20 năm qua, toàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại; năm 2025 có hơn 17.880 trường hợp bị động vật cắn phải tiêm vắc xin phòng dại.