Gần 25.000 doanh nghiệp gia nhập, 19.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 1 tháng

Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy, trong tháng 9, cả nước có gần 11,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 175,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 75,5 nghìn lao động, giảm 4,9% về số doanh nghiệp, giảm 7,2% về vốn đăng ký nhưng tăng 25,0% về số lao động so với tháng 8. So với cùng kỳ năm trước, giảm 31,1% về số doanh nghiệp, tăng 6,0% về số vốn đăng ký và giảm 22,2% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 đạt 15,2 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 8,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 9, có 3.671 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 31,0% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2025; có 9.371 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,9% và tăng 52,1%; có 7.918 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17,8% nhưng tăng 89,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2026, cả nước có gần 149,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.884,0 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 733,1 nghìn lao động, tăng 3,2% về số doanh nghiệp, tăng 32,7% về vốn đăng ký nhưng giảm 16,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2026 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 5,0 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, cả nước có gần 74,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,0%.

Theo Cục Thống kê, tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Theo khu vực kinh tế, 9 tháng năm 2026 có 1.558 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước; hơn 36,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 14,1%; gần 111,2 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 0,1%.

Ở chiều ngược lại, 9 tháng năm 2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 89,8 nghìn doanh nghiệp, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước; 33,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37,0%; hơn 48,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,8%. Bình quân một tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.