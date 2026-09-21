Gần 24 giờ truy xét, Công an xã Yên Bài thu hồi 60 triệu đồng trao trả người dân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Phùng Thế Ngọc (sinh năm 2008), Nguyễn Đức Thành (sinh năm 2007) và Lê Thành Chung (sinh năm 2008), cùng trú tại thôn Bài, xã Yên Bài, TP Hà Nội, về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 11/9, bà L.T.T đến Công an xã Yên Bài trình báo về việc bị mất trộm 60 triệu đồng tại nhà ở thôn Bài.

Qua trao đổi, Công an xã Yên Bài được biết gia đình bà T có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền bị mất là khoản tiền gia đình dành dụm trong nhiều năm để trang trải cuộc sống và dự phòng khi đau ốm.

Các đối tượng liên quan vụ trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Bài đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng.

Sau gần 24 giờ, Công an xã xác định, bắt giữ 3 đối tượng gồm Phùng Thế Ngọc, Nguyễn Đức Thành và Lê Thành Chung. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền 60 triệu đồng được lực lượng Công an thu hồi khi các đối tượng chưa sử dụng và trao trả đầy đủ cho gia đình bị hại.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Lá thư cảm ơn của bà L.T.T gửi lực lượng Công an xã Yên Bài.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố Phùng Thế Ngọc, Nguyễn Đức Thành và Lê Thành Chung về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nhận lại toàn bộ số tiền bị mất, bà L.T.T bày tỏ sự xúc động, vui mừng và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Bài đã nhanh chóng xác minh, truy tìm các đối tượng, kịp thời thu hồi tài sản cho gia đình.