Gần 224 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường sau 9 tháng

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 do Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố sáng 3/10, hoạt động đăng ký doanh nghiệp trong 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý, với số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ và quy mô vốn đăng ký được cải thiện.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng

Trong tháng 9, cả nước có gần 11,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký gần 175,8 nghìn tỷ đồng và gần 75,5 nghìn lao động đăng ký. So với tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 4,9%, vốn đăng ký giảm 7,2%, trong khi số lao động đăng ký tăng 25,0%.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 giảm 31,1%, song vốn đăng ký tăng 6,0%; số lao động đăng ký giảm 22,2%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,2 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới, trong tháng 9 có 8,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 9 có 3.671 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 31,0% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2025. Có 9.371 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,9% so với tháng trước và tăng 52,1% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể đạt 7.918 doanh nghiệp, giảm 17,8% so với tháng trước nhưng tăng 89,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2026, cả nước có gần 149,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 1.884,0 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 733,1 nghìn lao động. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,2%, vốn đăng ký tăng 32,7%, trong khi số lao động đăng ký giảm 16,1%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt hơn 5,0 triệu tỷ đồng, tăng 6,1%.

Trong 9 tháng, cả nước có gần 74,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 3,2%; bình quân mỗi tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2026.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.558 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng có hơn 36,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,1%; khu vực dịch vụ có gần 111,2 nghìn doanh nghiệp, giảm 0,1%.

Ở chiều rút lui khỏi thị trường, trong 9 tháng năm 2026 có gần 89,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước; 33,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37,0%; hơn 48,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,8%.

Tính bình quân, mỗi tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể 9 tháng năm 2026 phân theo một số lĩnh vực hoạt động.

39,2% doanh nghiệp dự báo sản xuất kinh doanh tốt lên

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2026 cho thấy, có 34,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý II/2026; 45,7% nhận định tình hình ổn định và 20,1% đánh giá gặp khó khăn.

So với quý II/2026, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn giảm từ 36,3% xuống 34,2%, trong khi tỷ lệ đánh giá ổn định tăng từ 43,4% lên 45,7%. Tỷ lệ doanh nghiệp nhận định gặp khó khăn giảm nhẹ từ 20,3% xuống 20,1%.

Triển vọng quý IV/2026 cho thấy tín hiệu tích cực hơn. Có 39,2% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên so với quý III/2026; 44,7% cho rằng tình hình sẽ ổn định và 16,1% dự báo khó khăn hơn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến, chế tạo quý III/2026.

Theo khu vực kinh tế, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2026 tốt hơn hoặc ổn định so với quý III/2026 ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 85,5%; khu vực doanh nghiệp Nhà nước là 83,3% và khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước là 83,1%.

Về khối lượng sản xuất, trong quý III/2026 có 35,3% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất tăng so với quý II/2026; 44,4% cho rằng ổn định và 20,3% nhận định giảm.

Đối với quý IV/2026, có 39,0% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng, 46,2% dự báo ổn định và 14,8% dự báo giảm.

Về đơn đặt hàng, có 31,9% số doanh nghiệp cho biết số lượng đơn đặt hàng mới trong quý III/2026 cao hơn quý II/2026; 48,3% có số đơn đặt hàng mới ổn định và 19,8% có đơn đặt hàng giảm.

Sang quý IV/2026, có 37,3% số doanh nghiệp dự kiến số lượng đơn đặt hàng mới tăng, 48,3% dự kiến ổn định và 14,4% dự kiến giảm.

Đối với đơn đặt hàng xuất khẩu, trong quý III/2026, có 24,8% số doanh nghiệp cho biết số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn quý II/2026; 56,0% có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 19,2% có đơn hàng giảm.

Trong quý IV/2026, có 30,8% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng xuất khẩu mới tăng, 54,2% dự kiến ổn định và 15,0% dự kiến giảm.

Việc thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện để các doanh nghiệp có tiềm năng phục hồi, mở rộng sản xuất sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe khu vực doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.