Gần 2000 vé khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 được đăng ký chỉ sau khoảng 1 giờ

Đây là tín hiệu cho thấy sự quan tâm lớn của người dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Không chỉ thu hút sự chú ý của giới chuyên môn, các đoàn vận động viên và người hâm mộ thể thao, Đại hội còn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt khi người dân có cơ hội trực tiếp tham dự lễ khai mạc.

Đáng chú ý, việc đăng ký được triển khai hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến, thông qua hệ thống internet và các kênh thông tin chính thức của Ban Tổ chức. Hình thức này giúp người dân dễ dàng tiếp cận, chủ động đăng ký mà không cần đến địa điểm tổ chức, đồng thời thể hiện sự ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức một sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 mở cổng đăng ký gần 2.000 vé khai mạc cho người dân.

Theo thông báo từ Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cổng đăng ký đã chính thức khép lại sau khi tiếp nhận đủ số lượng đăng ký. Những khán giả đăng ký thành công trong thời gian từ ngày 16 đến 19/11 sẽ nhận được email xác nhận kèm mã QR để quy đổi thành vòng tay tham dự. Mỗi mã QR tương ứng với một người và chỉ được sử dụng một lần.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Đại hội với sự kết hợp giữa thể thao, văn hóa, nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại.

Theo kế hoạch, hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên sẽ tham gia các màn trình diễn được dàn dựng công phu. Đặc biệt, nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn với sự tham gia của 21 vận động viên ưu tú.

Bên cạnh đó, các màn trình diễn thể thao trên mặt nước, thuyền buồm, mô tô nước, Flyboard và dù lượn sẽ góp phần tạo nên không gian lễ hội sôi động bên dòng sông Sài Gòn. Chương trình nghệ thuật cũng được xây dựng với những chủ đề xuyên suốt, kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại, qua đó truyền tải tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Việc gần 2.000 chỗ ngồi dành cho người dân nhanh chóng được đăng ký hết cho thấy sức hút của Đại hội không chỉ nằm ở những cuộc tranh tài mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang mong chờ được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc khai mạc, cổ vũ các vận động viên và hòa mình vào bầu không khí của ngày hội thể thao.

Sau 20 năm trở lại với vai trò đăng cai chính, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng thông qua Đại hội lần này sẽ quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại và giàu bản sắc.