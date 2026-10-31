Gần 200 vận động viên tranh tài tại Hội thao Khối Thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng

Gần 200 vận động viên đến từ 10 cơ quan, đơn vị tham gia Hội thao Khối Thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Hội thao chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống, cơ quan, đơn vị, ngành của Khối Thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Các đội nhận cờ lưu niệm

Tham dự hội thao có các đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối.

Các đại biểu lãnh đạo đơn vị, ngành, cơ quan dự lễ khai mạc Hội thao Khối Thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng sáng 31/10

Phát biểu khai mạc hội thao, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Khối trưởng Khối Thi đua số 1 năm 2026 nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị trong khối.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Khối trưởng Khối Thi đua số 1 năm 2026 phát biểu khai mạc hội thao

Hội thao lần này không chỉ tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị. Qua đó, tạo thêm động lực và khí thế thi đua, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Môn bóng chuyền hơi nam, nữ thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào những trận tranh tài với tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm. Ở môn kéo co, các vận động viên thể hiện sức mạnh, sự đồng lòng và khả năng phối hợp giữa các thành viên.

Các vận động viên nam, nữ tranh tài sôi nổi ở môn bóng chuyền hơi

Trong khi đó, môn bóng chuyền hơi nam, nữ cũng diễn ra hào hứng với nhiều pha bóng đẹp, những tình huống cứu bóng và tranh chấp điểm số gay cấn.

Hội thao thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên thuộc các đơn vị tham gia

Không chỉ tập trung thi đấu, các vận động viên còn thể hiện tinh thần giao lưu, chia sẻ, tạo nên bầu không khí gần gũi giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị.

Các vận động viên nỗ lực hết mình trong từng lượt kéo co

Khối Thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng gồm 10 đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng. Trong năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đảm nhiệm vai trò Khối trưởng.

Thông qua hội thao, các đơn vị có thêm cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đồng nghiệp, tăng cường sự phối hợp trong công tác. Đây cũng là hoạt động góp phần duy trì phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hội thao là dịp để các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua số 1 giao lưu, tăng cường đoàn kết và lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao

Không khí thi đấu sôi nổi cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đã tạo nên ngày hội đoàn kết, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và khí thế thi đua trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Hình ảnh các vận động viên tranh tài tại hội thao.

Phần thi kéo co

Phần thi đấu bóng chuyền giữa các đội

Giao lưu trước trận thi đấu bóng chuyền

Phần thi kéo co của các đội