Môn Đá cầu sẵn sàng cho ngày tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: DThu

Theo lịch thi đấu, môn Đá cầu trong nhà diễn ra từ ngày 20 đến 29-11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Bình Phú (TP Hồ Chí Minh). Trước ngày khai cuộc, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra hồ sơ các đoàn, tổ chức họp kỹ thuật, bốc thăm xếp lịch và phổ biến quy định chuyên môn đối với lực lượng trọng tài.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 200 vận động viên của 12 đoàn. Trong đó, những địa phương có truyền thống và phong trào phát triển mạnh như Đồng Tháp, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang được kỳ vọng sẽ tạo nên thế cạnh tranh quyết liệt. Đây cũng là dịp để các đơn vị kiểm chứng chất lượng lực lượng, đánh giá hiệu quả công tác huấn luyện và tuyển chọn vận động viên sau quá trình chuẩn bị cho Đại hội.

Theo Điều lệ, chương trình Đá cầu trong nhà gồm 10 nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ và đồng đội đôi nam nữ phối hợp. Số lượng nội dung phong phú mở ra cơ hội tranh tài ở cả các nội dung cá nhân, đôi và đồng đội, đòi hỏi các đoàn phải có sự chuẩn bị đồng đều về lực lượng cũng như chiến thuật.

Đáng chú ý, bên cạnh các cuộc tranh tài trong nhà, Đá cầu bãi biển cũng được tổ chức từ ngày 3 đến 10-12 tại phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), với 4 nội dung gồm đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ, đồng đội đôi nam và đồng đội đôi nữ.

Việc tổ chức cả hai loại hình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ góp phần đa dạng hóa chương trình tranh tài mà còn tạo thêm cơ hội phát triển phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn môn Đá cầu, qua đó tuyển chọn những gương mặt xuất sắc cho các nhiệm vụ thi đấu trong thời gian tới.