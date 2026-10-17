Gần 200 vận động viên tham gia Ngày hội Thể thao các dân tộc thiểu số

Nghi thức chào cờ.

Ngày hội thu hút gần 200 vận động viên đến từ 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn tung còn, bắn nỏ và bắn ná trong thời gian từ ngày 16 đến 19-10.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên dự giải.

Nội dung thi bắn nỏ

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Ngày hội tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, thi đấu, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng và rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu theo kế hoạch.