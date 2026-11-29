Từ dự án gần 20 năm dang dở đến quyết định đầu tư mới

Tuyến đường giao thông vào trung tâm xã Quang Phong (nay là xã Mường Quàng), đoạn Km158+00 – Km172+00, từng trải qua nhiều lần thay đổi về cấp quản lý: Từ đường huyện (Quế Phong) lên đường tỉnh ĐT.544 vào năm 2011, trước khi được chuyển thành Quốc lộ 48D vào năm 2015. Tuy nhiên, dù được nâng cấp về cấp quản lý và tên gọi, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vẫn chưa hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, bàn giao và quyết toán theo quy định. Do đó, câu chuyện Quốc lộ 48D đoạn qua xã Mường Quàng là một trong những trường hợp đáng chú ý về dự án đầu tư công kéo dài tại Nghệ An.

Tuyến đường giao thông vào trung tâm xã Quang Phong, tỉnh Nghệ An.

Dự án xây dựng đường giao thông vào trung tâm xã Quang Phong cũ, trước đây được UBND tỉnh phê duyệt năm 2005 và khởi công năm 2007. Với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 51,5 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng tạo điều kiện kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi.

Thế nhưng, đến năm 2012, khối lượng thi công mới đạt khoảng 70% thì dự án phải dừng lại. Nhà thầu giải thể, hồ sơ bàn giao không đầy đủ, một số tài liệu bị thất lạc, nhiều hạng mục chưa được nghiệm thu. Năm 2022, UBND tỉnh đã có chủ trương dừng thi công để thực hiện quyết toán. Song, những vướng mắc liên quan đến dự án vẫn chưa được xử lý triệt để.

Hệ quả khiến cho tuyến đường tiếp tục xuống cấp. Nhiều vị trí sạt lở, mặt đường, cống và công trình thoát nước hư hỏng. Việc chưa hoàn thành nghiệm thu, bàn giao cũng khiến công tác quản lý, khai thác và bảo trì gặp rất nhiều khó khăn.

Tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng.

Mới đây, ngày 20/11/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4966/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D đoạn Km158-Km172 qua xã Mường Quàng.

Dự án thuộc nhóm C, tổng mức đầu tư 195 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Chiều dài tuyến khoảng 14,8km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi. Thời gian thực hiện không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: Hiện Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức chuẩn bị dự án, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư.

Đây có thể nói là tín hiệu tích cực sau nhiều năm người dân phải chờ đợi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là quyết định chủ trương đầu tư đã được ban hành, còn các điều kiện để triển khai thi công thực tế đã sẵn sàng hay chưa!

Ông Sầm Bá Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: UBND xã sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành và cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ dự án cũ, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tập trung cập nhật quy hoạch, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, xác định phạm vi ảnh hưởng và triển khai các bước giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. Địa phương cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Mục tiêu là không để những vướng mắc thuộc trách nhiệm của địa phương làm ảnh hưởng đến tiến độ chung, góp phần sớm đưa dự án vào triển khai, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.

Gỡ “nút thắt” cũ, quyết tâm khởi công trong năm 2027

Sau gần 20 năm dự án cũ chưa hoàn thành quyết toán, Quốc lộ 48D đang đứng trước cơ hội được đầu tư trở lại với tổng kinh phí 195 tỷ đồng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu khởi công trong năm 2027, tỉnh Nghệ An cần tập trung tháo gỡ những tồn đọng, tránh để dự án tiếp tục kéo dài trên giấy.

Một trong những vấn đề tồn tại ở dự án cũ trước đây là chưa hoàn thành quyết toán. Đặc biệt, việc nhà thầu cũ giải thể và hồ sơ bị thất lạc khiến quá trình xác định khối lượng thực tế, giá trị quyết toán và trách nhiệm hợp đồng trở nên phức tạp.

Việc dự án cũ chưa quyết toán xong, dễ xảy ra tình trạng đầu tư trùng lặp, thanh toán hai lần hoặc thất thoát ngân sách. Tuy nhiên, không mặc nhiên là căn cứ pháp lý để đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị đầu tư dự án mới. Một điểm đáng chú ý là từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 193/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quyết toán vốn đầu tư dự án chính thức có hiệu lực.

Nghị định này có quy định về xử lý trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng. Theo khoản 5 Điều 7, chủ đầu tư phải có văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện hoặc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nhà thầu không thực hiện, chủ đầu tư có cơ chế thực hiện quyết toán theo quy định.

Quy định này có ý nghĩa đối với những dự án tồn đọng như Quốc lộ 48D, khi nhà thầu cũ đã giải thể hoặc không còn phối hợp đầy đủ trong việc hoàn thiện hồ sơ. Như vậy, việc thiếu sự hợp tác của nhà thầu không còn là lý do khiến quá trình quyết toán bị đình trệ vô thời hạn cũng như làm chậm tiến độ triển khai dự án mới.

Thời điểm hiện tại, dự án hiện mới hoàn thành bước phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phải là dự án đã đủ điều kiện tổ chức thi công.

Được biết, để dự án khởi công trở lại, đang cần được triển khai đồng bộ các bước tiếp theo như: Báo cáo nghiên cứu khả thi; hoàn thiện thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư; bảo đảm nguồn vốn và kế hoạch bố trí vốn năm 2027; giải phóng mặt bằng và xử lý các vấn đề về đất đai, lựa chọn nhà thầu…

Tín hiệu tích cực sau nhiều năm người dân phải chờ đợi một con đường mới.

Ông Lô Văn Tùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An cho biết thêm: Địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án trước đây và các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án mới. Nếu các công việc trên được thực hiện song song ở những khâu pháp luật cho phép, việc khởi công trong năm 2027 là mục tiêu có thể hướng tới.

Kinh phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 11,441 tỷ đồng. Theo đó, UBND xã Mường Quàng được giao rà soát, cập nhật tuyến đường vào các quy hoạch liên quan và phạm vi sử dụng đất, đồng thời tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Thiết nghĩ, để dự án Quốc lộ 48D có thể triển khai trong năm 2027, UBND tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo các sở, ngành và địa phương xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng công việc.

Sau gần 20 năm dự án cũ chưa hoàn thành, nay được đầu tư 195 tỷ đồng là một quyết định quan trọng, nhưng hiệu quả của quyết định ấy phải được đánh giá bằng tiến độ thực hiện và chất lượng công trình, chứ không chỉ bằng con số được phê duyệt trên văn bản.

Quốc lộ 48D không thể tiếp tục là câu chuyện của những lần phê duyệt rồi chờ đợi. Năm 2027 cần trở thành mốc chuyển biến thực chất, từ xử lý những tồn đọng kéo dài sang triển khai một dự án mới có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả. Người dân Mường Quàng đã chờ đợi gần hai thập kỷ; điều họ cần lúc này là một lộ trình rõ ràng và một công trình thực sự được khởi công, hoàn thành.