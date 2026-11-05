Gần 200 triệu đồng hỗ trợ máy lọc nước cho các trường học vùng cao

Hoạ sỹ Triệu Đào, thành viên cộng đồng họa sĩ Vietnam Art Space trực tiếp kết nối và thay mặt nhà tài trợ tặng máy lọc nước cho các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trong đợt trao tặng này, đoàn thiện nguyện tiến hành bàn giao và lắp đặt hệ thống máy lọc nước tại 7 điểm trường, bao gồm: Tiểu học Tùng Bá, xã Tùng Bá; Tiểu học và THCS Ngọc Minh, xã Ngọc Minh; Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2; Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học và THCS Thuận Hoà, xã Thuận Hoà; THCS Tiên Yên, xã Tiên Yên; PTDT bán trú Tiểu học Đường Thượng, xã Đường Thượng và PTDT bán trú Tiểu học và THCS Bạch Ngọc, xã Bạch Ngọc.

Cộng đồng họa sỹ Vietnam Art Space hiện có hơn 82.000 thành viên tham gia. Hằng năm tổ chức các hoạt động triển lãm và trích 1 phần kinh phí để tham gia hoạt động thiện nguyện tại các trường học thuộc các địa bàn khó khăn trên cả nước.