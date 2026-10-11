Gần 200 phụ nữ vùng cao tham gia Giải chạy “Váy xòe trên sóng lúa” tại Lao Chải

Giữa khung cảnh ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín, gần 200 nữ vận động viên trong trang phục truyền thống của đồng bào Mông đã cùng tranh tài tại Giải chạy “Váy xòe trên sóng lúa” ở xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai. Sự kiện không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao mà còn tôn vinh vẻ đẹp, bản sắc văn hóa của phụ nữ vùng cao, tạo điểm nhấn hấp dẫn trong Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ II năm 2026.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, đồng thời triển khai các hoạt động theo Kế hoạch 201 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Các nữ vận động viên trong trang phục truyền thống của đồng bào Mông tại vạch xuất phát Giải chạy “Váy xòe trên sóng lúa”.

Là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ II năm 2026, giải chạy mang đến sự kết hợp độc đáo giữa thể thao, văn hóa và du lịch. Không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, sự kiện còn tạo cơ hội để phụ nữ các địa phương gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin và ý chí vượt khó.

Điểm đặc biệt của giải chạy chính là hình ảnh các nữ vận động viên trong những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông, sải bước trên cung đường uốn lượn giữa núi rừng và những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín.

Khung cảnh mùa lúa chín tại xã Lao Chải, nơi diễn ra giải chạy trong khuôn khổ Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ II năm 2026.

Cung đường chạy uốn lượn giữa những thửa ruộng bậc thang vàng óng, tạo nên nét đặc trưng cho giải chạy tại Lao Chải.

Giữa không gian thiên nhiên rộng lớn, những tà váy xòe rực rỡ sắc màu chuyển động theo từng bước chân, tạo nên bức tranh sinh động, nơi vẻ đẹp văn hóa truyền thống hòa quyện cùng tinh thần thể thao hiện đại.

Các nữ vận động viên bền bỉ chinh phục những đoạn đường dốc giữa khung cảnh núi rừng và ruộng bậc thang.

Tinh thần thể thao sôi nổi của các nữ vận động viên người Mông trên cung đường chạy giữa mùa lúa chín.

Những tà váy xòe rực rỡ sắc màu tạo nên hình ảnh độc đáo tại Giải chạy “Váy xòe trên sóng lúa”.

Trên hành trình chinh phục những đoạn đường dốc, các vận động viên không chỉ thể hiện sức bền, sự dẻo dai mà còn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ vùng cao khỏe mạnh, năng động, tự tin và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đông đảo người dân và du khách cổ vũ các vận động viên, góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho giải chạy.

Không khí giải chạy càng thêm sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân và du khách. Những tiếng reo hò, động viên trên đường đua tiếp thêm động lực cho các nữ vận động viên, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thân thiện và mến khách của đồng bào các dân tộc xã Lao Chải.

Đồng chí Đào Thị Thu Thủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lao Chải trao giải Nhất cho vận động viên Giàng Nguyệt Nga, đến từ thôn Dào Cu Nha.

Kết thúc giải chạy, vận động viên Giàng Nguyệt Nga, đến từ thôn Dào Cu Nha, xã Lao Chải, xuất sắc giành giải Nhất.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa của một hoạt động thể thao quần chúng, Giải chạy “Váy xòe trên sóng lúa” còn góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và hình ảnh con người Lao Chải đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, tạo thêm sức hút cho các hoạt động du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ vận động viên tham gia Giải chạy “Váy xòe trên sóng lúa” năm 2026.

Những bước chạy giữa mùa vàng Lao Chải không chỉ ghi dấu những nỗ lực của phụ nữ vùng cao, mà còn để lại ấn tượng về một vùng đất giàu bản sắc, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, lan tỏa thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cộng đồng.