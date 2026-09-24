Gần 200 phần mộ liệt sĩ tại Cà Mau được lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính

Tiếp nối hành trình thiêng liêng, trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, ngày 24/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân các xã Hoà Bình, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hậu trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau (thuộc xã Hòa Bình).

Đây là Nghĩa trang Liệt sĩ thứ 10 (trong tổng số 11 Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau) triển khai công tác lấy mẫu sinh phẩm, cũng đang là nơi yên nghỉ của 3.942 người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời không ngừng thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Phút giây tri ân lắng đọng cũng là thời khắc bắt đầu cho chiến dịch khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với gần 200 phần mộ chưa xác định được thông tin tại đây.

Dù thời tiết những ngày qua có mưa lớn liên tục, gây khó khăn cho việc di chuyển và khai quật, nhưng các lực lượng làm nhiệm vụ vẫn chủ động phối hợp đồng bộ và quyết tâm hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch.

Bà Mai Cẩm Giang, Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy xã Hòa Bình cho biết: "Địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả. Qua đây, giáo dục truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' cho thế hệ trẻ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ".

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ rất cẩn trọng, tuyệt đối an toàn.

Việc di chuyển quách hài cốt liệt sĩ đến khu vực lấy mẫu ADN đảm bảo đúng quy định.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn mang theo hy vọng xoa dịu nỗi đau đằng đẵng của hàng nghìn gia đình đang ngày đêm ngóng đợi thân nhân.

Theo đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, việc lấy mẫu sinh phẩm ADN xác định danh tính liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, với quyết tâm và nỗ lực sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Thượng tá Lê Thanh Sang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, các mẫu sinh phẩm được lấy lần này sẽ đưa về Trung đoàn 894 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau) lưu giữ chờ bàn giao cho Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an để giám định ADN.

Video: Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau (xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau).

Tính đến ngày 23/9, toàn chiến dịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tiến hành khai quật 2.863/3.461 phần mộ chưa xác định thông tin, thu thập thành công 2.100 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Những con số ấy chính là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ, bằng tất cả trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha, anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc.