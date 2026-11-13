Gần 200 nhân viên y tế được tập huấn về vệ sinh tay và an toàn người bệnh

Chiều 13-11, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức tập huấn về vệ sinh tay và an toàn người bệnh cho gần 200 nhân viên y tế của bệnh viện.

Tại buổi tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức về thực hành 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng) trong cơ sở y tế, nhận diện những thách thức trong quá trình chăm sóc, điều trị và các giải pháp nâng cao an toàn người bệnh, giảm lãng phí trong hoạt động chuyên môn.

Chuyên gia cập nhật chuyên đề tại lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, các học viên còn được tìm hiểu về cách thu hẹp khoảng cách giữa tiêu chuẩn toàn cầu và thực tiễn địa phương trong thúc đẩy vệ sinh tay, bảo đảm an toàn người bệnh; 5 thời điểm vệ sinh tay, kỹ thuật vệ sinh tay đúng cách, lựa chọn phương pháp phù hợp. Ngoài ra, các học viên cũng được tìm hiểu về vi khuẩn đa kháng thuốc, những sai sót thường gặp và giải pháp cải thiện việc tuân thủ vệ sinh tay trong bệnh viện.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế lây nhiễm chéo, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện.