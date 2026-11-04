Gần 200 nhãn hàng tham gia Đà Lạt Mega Sale, giảm giá đến 80%

Các nhóm sản phẩm tại sự kiện khá đa dạng

Với chủ đề “Black Five Days”, sự kiện diễn ra từ ngày 4 - 8/11, quy tụ khoảng 200 nhãn hàng trong nước và quốc tế. Các sản phẩm tham gia chương trình được áp dụng mức giảm giá từ 30 - 80%, tạo cơ hội mua sắm hàng hóa có thương hiệu với giá ưu đãi cho người dân và du khách.

Các nhóm sản phẩm tại sự kiện khá đa dạng, gồm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồ thể thao, giày dép, phụ kiện, trang sức, sản phẩm chăm sóc gia đình và trẻ em, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng… Các gian hàng được bố trí tập trung, tạo thuận lợi cho khách hàng tham quan tìm hiểu sản phẩm, so sánh giá và lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu.

Các doanh nghiệp tham gia sự kiện phải bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

Ngay trong ngày đầu, sự kiện đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Nhiều khách hàng quan tâm đến các nhóm sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa và đồ gia dụng đang được áp dụng chương trình ưu đãi.

Theo Ban Tổ chức, mức giảm giá tối đa tại chương trình là 80%. Tuy nhiên, mức ưu đãi cụ thể, danh mục hàng hóa và điều kiện áp dụng do từng doanh nghiệp công bố; không phải tất cả sản phẩm tham gia sự kiện đều được giảm ở mức cao nhất. Giá bán trước và sau khuyến mại được yêu cầu niêm yết công khai để người tiêu dùng thuận tiện theo dõi, so sánh và lựa chọn.

Quang cảnh tại khách sạn Colline

Các doanh nghiệp tham gia sự kiện phải bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; đáp ứng các quy định về chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và thực hiện đúng nội dung khuyến mại đã đăng ký.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại, chất lượng và nguồn gốc hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Người dân và du khách đến mua sắm trong ngày đầu của sự kiện khuyến mại hàng hiệu Đà Lạt Mega Sale 2026

Việc tổ chức một chương trình mua sắm tập trung với sự tham gia của khoảng 200 nhãn hàng còn góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm phục vụ du khách tại Đà Lạt. Bên cạnh tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các sản phẩm du lịch đặc trưng, du khách có thêm điểm đến mua sắm với nhiều nhóm hàng và mức giá ưu đãi.

Nhiều mặt hàng được bày bán

Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện khuyến mại hàng hiệu Mega Sale 2026 tại Lâm Đồng. Sau chương trình tại Đà Lạt, Phan Thiết Mega Sale dự kiến diễn ra từ ngày 23 - 27/12 tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Invita Palace Phan Thiết, số 108 Trần Quý Cáp, phường Tiến Thành.

Cảc sản phẩm hàng hiệu giảm giá sâu

Đà Lạt Mega Sale được tổ chức nhằm kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng và du khách; tạo cơ hội để các đơn vị sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng.

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp có thêm cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kết nối cung - cầu, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa và thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm.

Chuỗi sự kiện kỳ vọng tạo không khí mua sắm sôi động dịp cuối năm, đồng thời tăng cường liên kết giữa thương mại, du lịch và dịch vụ tại 2 khu vực Đà Lạt và Phan Thiết, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ Lâm Đồng.