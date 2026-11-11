Gần 200 người cao tuổi tham gia Ngày hội Văn hóa – Thể thao phường Đống Đa

Lãnh đạo phường Đống Đa trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Ngày hội Văn hóa – Thể thao phường. Ảnh: Ngân Hà

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đinh Nguyên Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa; Trần Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường cùng đông đảo vận động viên người cao tuổi trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa Nguyễn Trọng Hải phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Ngân Hà

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa Nguyễn Trọng Hải cho biết: Cách đây 80 năm, ngày 24-11-1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức, đặt dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24-11 hằng năm. Những dấu mốc này tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững đất nước.

Hưởng ứng chủ trương đó, phường Đống Đa tổ chức chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 từ ngày 11 đến 22-11, với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Trong đó, ba hoạt động trọng tâm gồm: Tổ chức thi đấu các môn thể thao dành cho người cao tuổi; ra mắt mô hình “Nhà sinh hoạt cộng đồng số - Không gian văn hóa mở, kết nối các thế hệ”; tổ chức chương trình nghệ thuật “Hành trình di sản văn hóa phi vật thể”.

Thông qua các hoạt động, phường Đống Đa hướng tới đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời đổi mới hoạt động văn hóa ở cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ số và kết nối cộng đồng.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Ngân Hà

Điểm nhấn của ngày hội là các cuộc tranh tài thể thao dành cho người cao tuổi với ba môn: Bóng bàn, thể dục dưỡng sinh và cờ tướng, thu hút gần 200 vận động viên đến từ các phòng, ban, đơn vị và 23 tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia.

Tiết mục đồng diễn thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi phường Đống Đa. Ảnh: Ngân Hà

Không chỉ tạo sân chơi bổ ích để người cao tuổi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, ngày hội còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích. Qua đó, khẳng định vai trò và những đóng góp tích cực của người cao tuổi trong đời sống xã hội, đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao quần chúng ngày càng phát triển tại địa phương.