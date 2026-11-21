Các nghệ nhân "nhí" tại hội thi. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia hội thi có gần 200 nghệ nhân đến từ 5 thôn, làng của xã. Các đoàn tham gia 3 nội dung thi gồm: trình diễn cồng chiêng, hát dân ca và đan lát.

Phần trình diễn hát dân ca tại hội thi. Ảnh: Vũ Chi

Ngoài phần trình diễn riêng, các đội còn giao lưu cồng chiêng, đốt lửa trại trên tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau. Thành viên các đội chiêng ở đủ mọi lứa tuổi, từ già làng, người uy tín đến thanh thiếu niên là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự kết nối, kế thừa giữa các thế hệ trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Các nghệ nhân trình diễn nghề thủ công đan lát tại hội thi. Ảnh: Vũ Chi

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho từng nội dung thi. Trong đó, nghệ nhân Rah Lan Druai (buôn Krăi) đạt giải nhất đan lát; nghệ nhân Nay H'Ber (buôn Chư Băh) đạt giải nhất hát dân ca; buôn Rưng Ma Đoan đạt giải nhất trình diễn cồng chiêng.

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn tham gia hội thi. Ảnh: Vũ Chi

Về giải toàn đoàn, buôn Rưng Ma Đoan đã xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về buôn Chư Băh và giải ba thuộc về buôn Krăi.