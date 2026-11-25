Lãnh đạo UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trấn Biên phổ biến các chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân. Ảnh: Thùy Anh

Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Phạm Đức Hoàng đã thông tin những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân có lồng, bè nuôi thủy sản, bè để ở bị giải tỏa trên các tuyến sông thuộc 2 phường Trấn Biên và Long Hưng. Trong đó, tập trung làm rõ phương án đo đạc, kiểm đếm thực tế; mức hỗ trợ đối với tài sản, lồng, bè; hỗ trợ tiền thuê nhà; chính sách giới thiệu mua, thuê nhà ở xã hội và hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp.

Một hộ dân kiến nghị các nội dung tại buổi đối thoại. Ảnh: Thùy Anh

Qua đối thoại, các hộ dân đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương giải tỏa lồng, bè nuôi cá của thành phố. Đồng thời, kiến nghị các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển tài sản, có phương án thu mua sản lượng cá với số lượng lớn; làm rõ các chính sách về nhà ở xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho con em các hộ dân tiếp tục học tập tại các trường.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Phạm Đức Hoàng nhấn mạnh, việc giải tỏa lồng, bè nuôi cá là yêu cầu cấp thiết nhằm phục vụ định hướng phát triển đô thị hiện đại, khai thác hiệu quả tiềm năng và không gian ven sông. Hiện nay, nhiều dự án trọng điểm, công trình ven sông đang từng bước được triển khai, hình thành diện mạo đô thị mới. Trong khi đó, hoạt động nuôi cá lồng, bè còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng an toàn giao thông đường thủy và mỹ quan đô thị. Do đó, thành phố và phường đang quyết liệt triển khai công tác giải tỏa theo kế hoạch.

Lãnh đạo UBND phường khẳng định địa phương sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trên tinh thần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các hộ bị ảnh hưởng. Đồng thời, đề nghị các hộ dân khẩn trương cung cấp thông tin về số lượng lồng, bè hiện có để phục vụ công tác kiểm đếm, xây dựng phương án hỗ trợ; cam kết không tiếp tục thả cá giống, chủ động thu hoạch, tiêu thụ sản lượng cá còn lại, từng bước giảm đàn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải tỏa và bàn giao mặt nước theo đúng tiến độ đề ra.