Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), góp phần tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ đối với nền điện ảnh nước nhà, đồng thời lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về văn hóa, con người Hà Nội.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, điện ảnh là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ phản ánh lịch sử, đời sống xã hội, bồi đắp tâm hồn, nhân cách và thẩm mỹ con người mà còn góp phần lưu giữ ký ức dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Trong bối cảnh triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò vừa là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, vừa là ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh mềm quốc gia.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, với gần 200 hình ảnh được tuyển chọn, giới thiệu dấu ấn của 8 kỳ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội cùng chân dung, sự nghiệp và những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gắn với tên tuổi các Nghệ sĩ Nhân dân, triển lãm đã tái hiện một phần hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh Thủ đô Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Hà Nội với bề dày nghìn năm văn hiến luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo đặc biệt của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Từ những năm tháng kháng chiến hào hùng, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, hình ảnh Hà Nội đã được phản ánh sinh động qua nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

Đằng sau những tác phẩm ấy là tài năng, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có các Nghệ sĩ Nhân dân tiêu biểu như Ngô Mạnh Lân, Bùi Đình Hạc, Hải Ninh, Bạch Diệp, Đức Hoàn, Đặng Nhật Minh, Trần Văn Thủy...

Các nghệ sĩ đã góp phần lưu giữ những dấu mốc lịch sử, những giá trị văn hóa và vẻ đẹp tâm hồn người Hà Nội trên màn ảnh, để những hình ảnh, ký ức ấy tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, triển lãm không đơn thuần là hoạt động trưng bày hình ảnh, tư liệu điện ảnh mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ; là dịp để công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn và trân trọng hơn những giá trị của điện ảnh dân tộc, văn hóa Thủ đô.

Đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Viện Phim Việt Nam trong công tác nghiên cứu, tuyển chọn tư liệu và tổ chức triển lãm, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực điện ảnh tiếp tục quan tâm bảo tồn, số hóa, phát huy giá trị di sản điện ảnh; tăng cường đưa các tác phẩm có giá trị đến với công chúng, gắn khai thác di sản điện ảnh với quảng bá văn hóa, du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Nghệ sĩ quốc tế tham quan triển lãm

Triển lãm được chia thành 3 chủ đề. Trong đó, chủ đề thứ nhất giới thiệu không gian nhận diện HANIFF qua hệ thống pano thể hiện logo, khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển” và poster chính thức của kỳ Liên hoan Phim năm nay.

Đáng chú ý, hình ảnh bộ nhận diện từ lần thứ I đến lần thứ VIII được trưng bày, giúp công chúng nhìn lại hành trình phát triển của HANIFF, những dấu mốc trong nỗ lực kết nối điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế và đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn của những người yêu điện ảnh.

Chủ đề thứ hai tập trung giới thiệu chân dung các Nghệ sĩ Nhân dân với những tác phẩm điện ảnh về Hà Nội thuộc ba thể loại: phim hoạt hình, phim truyện và phim tài liệu. Ở thể loại hoạt hình, các nghệ sĩ đã góp phần tái hiện những huyền sử, truyền thuyết và dấu ấn lịch sử gắn với vùng đất Thăng Long - Hà Nội qua các tác phẩm như Chuyện cổ thành Ốc, Chuyện ông Gióng, Rồng lửa Thăng Long.

Trong khi đó, các tác phẩm phim truyện như Em bé Hà Nội, Hà Nội - mùa đông 46, Hà Nội 12 ngày đêm, Hà Nội mùa chim làm tổ, Mùa ổi, Hoa nhài đã khắc họa nhiều lát cắt về lịch sử, đời sống và con người Thủ đô. Ở lĩnh vực phim tài liệu, những tác phẩm như Chuyện tử tế lưu giữ góc nhìn chân thực, giàu tính nhân văn về con người và xã hội.

Triển lãm góp phần lan tỏa tình yêu điện ảnh, tình yêu Hà Nội và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam tới đông đảo công chúng, bạn bè quốc tế

Qua ngôn ngữ điện ảnh, các nghệ sĩ không chỉ ghi lại diện mạo Hà Nội qua từng thời kỳ mà còn góp phần phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử và đời sống xã hội, gìn giữ những giá trị truyền thống của người Việt Nam.

Chủ đề thứ ba giới thiệu poster 30 bộ phim Việt Nam đương đại, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn, được lựa chọn trình chiếu trong Chương trình Toàn cảnh của HANIFF VIII.

Đây là dịp để công chúng tiếp cận diện mạo điện ảnh Việt Nam đương đại, đồng thời tạo sự kết nối giữa những giá trị điện ảnh được lưu giữ qua nhiều thế hệ với sáng tạo của các nhà làm phim hôm nay.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28.11 đến 2.12.2026. Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần làm phong phú các hoạt động của HANIFF VIII, lan tỏa tình yêu điện ảnh, tình yêu Hà Nội và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam tới đông đảo công chúng, bạn bè quốc tế.