Gần 200 gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP tại xã Phúc Thọ

Diễn ra từ ngày 13–16/11 tại Hà Nội, Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 mở không gian giao lưu giữa nghệ nhân, doanh nghiệp và nhà thiết kế trong nước, quốc tế. Bên cạnh tôn vinh nghề truyền thống, sự kiện chú trọng chuyển đổi số, phát triển xanh và kết nối thị trường cho sản phẩm làng nghề.