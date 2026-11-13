Gần 200 gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP tại xã Phúc Thọ
Tối 12/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội phối hợp với UBND xã Phúc Thọ tổ chức khai mạc Chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hoa, nông sản thực phẩm an toàn gắn với Hội thi đánh cá dập sào năm 2026. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gan-200-gian-hang-quang-ba-san-pham-ocop-tai-xa-phuc-tho-246261113195805131.htm