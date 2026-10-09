Gần 200 gian hàng hội tụ tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực Xứ Thanh 2026

Với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”, Liên hoan năm nay quy tụ gần 200 gian hàng, giới thiệu hơn 600 món ăn, đồ uống và đặc sản OCOP, góp phần kết nối ẩm thực với văn hóa và phát triển du lịch.

Diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành), Liên hoan có sự tham gia của các xã, phường, nghệ nhân, đầu bếp, cơ sở đào tạo du lịch, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố cùng nước bạn Lào.

Tại các gian hàng, người dân và du khách có dịp khám phá nhiều đặc sản tiêu biểu của các vùng miền, từ nem chua, nem nướng, chả tôm, hải sản biển của Thanh Hóa đến chả mực Hạ Long, bánh tôm Hà Nội, cháo lươn Nghệ An, bánh lọc Huế, cơm cháy Ninh Bình, bánh tráng trộn Tây Ninh.

Tại các gian hàng, người dân và du khách có dịp khám phá nhiều đặc sản tiêu biểu của các vùng miền. Ảnh: Nguyễn Chung

Các món ăn đặc trưng của nước bạn Lào cùng nhiều sản vật vùng miền núi như xôi ngũ sắc, cá nướng Pa Pỉnh Tộp, thịt khô cũng góp phần tạo nên không gian giao lưu ẩm thực đa dạng.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu và thưởng thức món ăn, nhiều đơn vị tổ chức trình diễn, chế biến ẩm thực, pha chế tại chỗ, giúp du khách trực tiếp quan sát kỹ năng của nghệ nhân, đầu bếp. Ban tổ chức cũng tổ chức chấm chọn, trao giải ở các nội dung như gian hàng, món ăn, đồ uống, trình diễn nghề, trang trí và thực đơn nhằm khuyến khích các đơn vị nâng cao chất lượng, tính sáng tạo trong giới thiệu sản phẩm.

Một điểm nhấn của liên hoan là không gian văn hóa các dân tộc xứ Thanh, nơi du khách được tìm hiểu đời sống cộng đồng của đồng bào Mường, Thái, xem văn nghệ dân gian, trò chơi, trò diễn và khám phá các sản phẩm thủ công, đặc sản địa phương.

Không chỉ là nơi giới thiệu món ăn, liên hoan còn tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, chuyên gia ẩm thực và đơn vị lữ hành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, kết nối kinh doanh và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các doanh nghiệp, đơn vị du lịch trực tiếp giới thiệu, tư vấn điểm đến, tuyến, tour và chương trình kích cầu, khuyến mại, giảm giá, qua đó gắn kết ẩm thực, sản phẩm OCOP với các trải nghiệm du lịch.

Cùng với các hoạt động trực tiếp, Liên hoan năm nay đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và truyền thông số. Đội ngũ KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung phối hợp với doanh nghiệp, chủ thể OCOP và các đơn vị tham gia livestream giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ bán đặc sản, ẩm thực và hàng hóa tiêu biểu trên các nền tảng số, mạng xã hội. Qua đó, người dân và du khách ở xa vẫn có thể theo dõi, tương tác và tiếp cận các sản phẩm tại sự kiện.

Ban tổ chức kỳ vọng Liên hoan Văn hóa ẩm thực Xứ Thanh từng bước trở thành sự kiện du lịch thường niên, là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực các vùng miền, lan tỏa giá trị văn hóa địa phương và kết nối các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch.