Trong vai những kỹ sư trưởng, các thí sinh phải điều phối robot tự hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật để phân tích.

Vòng Chung kết quốc tế Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, với sự tham gia của các đội tuyển đến từ Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan.

Trước đó, tại Hải Phòng, chiều 25/11, Trung tâm Kỹ năng công dân số KDC phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố tổ chức lễ ra quân, động viên các đội tuyển học sinh của thành phố tham dự vòng chung kết. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố, đại diện ngành giáo dục, các nhà trường, giáo viên và phụ huynh.

Tại Cần Thơ, ngày 22/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục - Công nghệ Quốc tế Milestones đưa 121 thí sinh tham dự Vòng Chung kết toàn quốc khu vực miền Nam, tổ chức tại Nhà thi đấu Đại học Nông Lâm, TP.HCM.

Với chủ đề “Synapse City – Thành phố kết nối thông minh 2050”, AIROC 2026 đặt ra bài toán về những đô thị tương lai đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn.

Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập trươc Vòng Chung kết.

Cuộc thi hướng đến mô hình Physical AI (trí tuệ nhân tạo vật lý), yêu cầu học sinh không chỉ lắp ráp, điều khiển robot mà còn vận dụng cảm biến để nhận biết môi trường, sử dụng thuật toán đưa ra quyết định và kết nối các thiết bị thông qua IoT.

Các thử thách được thiết kế gắn với những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc như sức khỏe, đổi mới sáng tạo, đô thị bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại vòng chung kết, các đội tranh tài ở 5 bảng, gồm 4 bảng Regular theo nhóm tuổi và trình độ: Explorer (6-9 tuổi), Creator (9-12 tuổi), Innovator (11-15 tuổi), Master (15-18 tuổi) và bảng Mở (13-20 tuổi). Ở các bảng Regular, thí sinh sử dụng robot để thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn; riêng hai bảng Innovator và Master có thêm thử thách phân tích dữ liệu. Bảng Mở dành cho các đội thi theo hình thức dự án, trình bày và vận hành giải pháp robot trước hội đồng giám khảo quốc tế.

Đáng chú ý, toàn bộ các bảng thi sử dụng robot Leanbot do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, phát triển tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi Robotics quốc tế tổ chức tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn nền tảng robot do doanh nghiệp trong nước phát triển. Robot Leanbot tích hợp Robotics, IoT và AI, kết hợp hệ sinh thái Pythaverse và công nghệ Digital Twin, cho phép học sinh mô phỏng, thử nghiệm thuật toán trước khi vận hành trên thiết bị thực tế.

Trong lễ tổng kết, trao giải chiều 29/11, Ban Tổ chức dự kiến trao Cờ đăng cai AIROC 2027 cho bang Sabah (Malaysia). Đoàn đại biểu bang Sabah dự kiến gồm 14 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah dẫn đầu.

Vòng Chung kết quốc tế AIROC 2026 do UBND tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ là cơ quan thường trực. Sự kiện góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục công nghệ, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương tới bạn bè quốc tế.