Gần 200 doanh nghiệp xăng dầu có dấu hiệu găm hàng

Ngày 28/10, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận số 769/KL-TTCP, Kết luận thanh tra Chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, có 188/260 doanh nghiệp (chiếm 72%) có một hoặc nhiều ngày trong tháng 3 có tồn kho xăng dầu vượt 150% lượng tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó, dấu hiệu của hành vi găm hàng theo khoản 3 Điều 32 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Theo báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tồn kho xăng dầu vượt ngưỡng 150% do nguyên nhân khách quan.

Cụ thể, doanh nghiệp phải mua lô hàng lớn để bảo đảm nguồn cung theo Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 09/3/2026 của Bộ Công Thương; thời gian tàu neo chờ kéo dài dẫn đến hàng về lớn vào một thời điểm; phải nhận hàng theo hợp đồng đã ký trước đó hoặc nhập hàng để cung cấp cho các hợp đồng cung ứng đến hạn; tồn kho phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước nên việc đối chiếu với tồn kho bình quân ba tháng liền kề chưa phù hợp với thực tiễn...

Riêng nhóm thương nhân đầu mối có chức năng tạo nguồn và phải đảm bảo mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu lên đến 20 ngày nên tồn kho trong một số thời điểm sẽ bị vượt ngưỡng 150% là tất yếu; có 19/19 thương nhân đầu mối cho rằng không nên áp dụng ngưỡng 150% đối với thương nhân đầu mối.

Hành vi vi phạm nêu trên bị xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 3 tháng đến 6 tháng theo khoản 4 Điều 32 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP. Thanh tra Chính phủ đã lập Biên bản về dấu hiệu vi phạm hành chính nêu trên của các doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.