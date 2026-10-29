Gần 200 đại biểu dự hội nghị trao đổi, hướng dẫn rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm

Dự hội nghị có gần 200 đại biểu là lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã, phường, ban xây dựng đảng cấp xã; công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong hệ thống chính trị của tỉnh là nhiệm vụ mới, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện; cán bộ được giao nhiệm vụ cần nghiên cứu kỹ các quy định, chủ động tham mưu, phối hợp triển khai. Việc rà soát phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm số liệu, tài liệu minh chứng đầy đủ, khách quan, chính xác, đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe, hướng dẫn một số nội dung về xây dựng vị trí việc làm, xác định biên chế giai đoạn 2027 - 2031 tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Trong đó tập trung vào quy trình các bước thực hiện như: rà soát nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm; xác định công việc, sản phẩm; xác định số lượng sản phẩm và thời gian thực hiện; xác định thay đổi công việc do chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ; đối chiếu, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm; xác định số người cần thiết theo từng vị trí việc làm; xây dựng phương án biên chế; kiểm tra, xác nhận và gửi kết quả. Đồng thời các đại biểu được trao đổi, giải đáp vướng mắc liên quan đến nội dung hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Qua hội nghị, các đại biểu được nâng cao kiến thức, kỹ năng, từ đó thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.