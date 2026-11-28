Nghi thức công bố Quyết định thành lập Liên đội và các Chi đội tại lễ khai mạc. Ảnh: Bảo Lâm

Tới dự có các đồng chí: Dương Minh Đức, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường Lê Duẩn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Dương Minh Đức nhấn mạnh bối cảnh thực tiễn hiện nay đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với tổ chức Đội. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, môi trường số và mạng xã hội mở ra nhiều cơ hội học tập, giao lưu, sáng tạo, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới về an toàn, kỹ năng sống, khả năng tự bảo vệ và định hướng giá trị cho trẻ em.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Dương Minh Đức phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Theo đồng chí Dương Minh Đức, việc đổi mới môi trường giáo dục cùng quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính, cơ sở giáo dục đòi hỏi hoạt động Đội phải linh hoạt hơn, thiết thực hơn và thích ứng tốt hơn với thực tiễn cơ sở. Trong bối cảnh ấy, người phụ trách thiếu nhi không chỉ cần lòng yêu trẻ, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình, mà phải có kiến thức nghiệp vụ vững vàng, kỹ năng tổ chức hoạt động thành thạo, khả năng nắm bắt tâm lý, năng lực truyền cảm hứng và tư duy đổi mới.

Các đồng chí lãnh đạo trao thẻ trại sinh cho cán bộ Đội. Ảnh: Bảo Lâm

"Mỗi thầy giáo, cô giáo Tổng phụ trách Đội, mỗi cán bộ phụ trách thiếu nhi cần thực sự là người đồng hành tin cậy, người tổ chức sáng tạo và là cầu nối để các em thiếu nhi được tham gia, trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường an toàn, thân thiện", đồng chí Dương Minh Đức nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố đề nghị mỗi trại sinh tập trung học tập với tinh thần cầu thị, chủ động, nghiêm túc, không ngại thử sức ở những nội dung mới; rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần đồng đội, trung thực trong học tập và thi cử; đồng thời xác định rõ trách nhiệm vận dụng sau huấn luyện, chuyển hóa những điều đã học thành hoạt động cụ thể tại trường học và địa bàn dân cư, để mỗi trại sinh trở thành hạt nhân tích cực, lan tỏa kỹ năng và nhân rộng mô hình hay ở cơ sở.

Đồng chí cũng đề nghị Trường Lê Duẩn, Hội đồng huấn luyện và Ban tổ chức triển khai các nội dung huấn luyện bảo đảm thiết thực, khoa học, an toàn và hiệu quả; chú trọng thực hành, đánh giá thực chất năng lực, quan tâm điều kiện sinh hoạt, sức khỏe cho trại sinh và tạo môi trường cởi mở để học viên phát huy sở trường, trưởng thành qua từng ngày trại.

Các trại sinh tham gia trại huấn luyện lần thứ X. Ảnh: Bảo Lâm

Lãnh đạo Trường Lê Duẩn trao thẻ trại sinh cho các cán bộ Đội. Ảnh: Bảo Lâm

Với thời gian 4 ngày 3 đêm, Trại huấn luyện kỹ năng Phụ trách thiếu nhi Thủ đô lần thứ X được thiết kế theo hướng kết hợp giữa học tập, thực hành, thi kỹ năng và hoạt động tập thể, gồm các nội dung: Nghi thức Đội, trống Đội, truyền tin Morse, Semaphore, dấu đường, mật thư, nút dây, dựng lều tốc độ, dân vũ, flashmob, truyền thông măng non và trò chơi lớn.

Các trại sinh thể hiện quyết tâm vượt qua mọi thử thách, rèn đức, luyện tài, hoàn thành xuất sắc các nội dung của khóa huấn luyện. Ảnh: Bảo Lâm

Hành trình kỳ trại qua bốn chủ đề "Khăn hồng hội tụ, Khăn hồng bản lĩnh, Khăn hồng nỗ lực, Khăn hồng tỏa sáng", thể hiện tinh thần: hội tụ để kết nối, rèn luyện để trưởng thành, nỗ lực để vượt qua giới hạn và tỏa sáng bằng năng lực, trách nhiệm, sự cống hiến.