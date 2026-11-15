Gần 200 cán bộ, nhân dân tham gia tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn
Sáng 15/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Thục Phán, Công ty TNHH Motor Cao Bằng, Công ty cổ phần XNK Cao Bằng phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông và thực hiện “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” cho gần 200 cán bộ thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chi cục Hải quan khu vực XVI, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng, Sở Xây dựng và nhân dân trên địa bàn phường Thục Phán.
Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; nhận diện những hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân và nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông...
Các đại biểu trao đổi, giải đáp các tình huống thực tế và thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và đội ngũ hướng dẫn viên lái xe an toàn, tập trung vào các nội dung: tư thế lái xe đúng, kỹ năng quan sát, chuyển hướng, nhường đường, phanh khẩn cấp, vào cua, tránh chướng ngại vật và xử lý tình huống giao thông bất lợi.
Đây là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, qua đó xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong các cơ quan, đơn vị.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/gan-200-can-bo-nhan-dan-tham-gia-tuyen-truyen-dao-tao-ky-nang-lai-xe-an-toan-3194426.html