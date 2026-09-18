Gần 20 y bác sĩ cúi đầu tri ân người đàn ông hiến tạng cứu bệnh nhân suy thận

Ngày 18/9, Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh cho biết vừa thực hiện thành công ca lấy - ghép thận từ nam bệnh nhân 45 tuổi bị chết não. Người hiến tạng là ông B.C.T (trú TP Quảng Ninh).

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh dành một phút mặc niệm cảm ơn người hiến tạng. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 16/9, ông T. được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sau tai nạn giao thông. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh sốc đa chấn thương nguy kịch, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín. Khi hy vọng cứu sống ông T. dần khép lại, người thân phải đối diện với quyết định vô cùng khó khăn. Qua sự động viên của tổ tư vấn hiến tặng mô, tạng, gia đình đã đồng thuận hiến tặng, mong muốn sự sống của người bệnh được tiếp nối trong một cuộc đời mới.

Kíp phẫu thuật viên thực hiện lấy thận từ người hiến chết não. Ảnh: BVCC

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh tổ chức hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), đánh giá tình trạng các tạng sau sốc đa chấn thương. Trên cơ sở đó, các chuyên gia có phương án lấy và ghép thận phù hợp.

Sau hội chẩn, người bệnh H.Q.Đ. (33 tuổi, ở Quảng Yên) bị suy thận mạn giai đoạn cuối, đang chạy thận nhân tạo chu kỳ 2 năm nay đã được nhận tạng hiến.

Tối 17/9, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh thực hiện phẫu thuật lấy và ghép thận, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau 3 giờ phẫu thuật, quả thận được lấy thành công và ghép cho anh Đ.

Các bác sĩ thực hiện rửa thận hiến trước khi tiến hành ghép. Ảnh: BVCC

Thạc sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh thông tin, đây là lần thứ 3 đơn vị triển khai ghép thận. Qua mỗi trường hợp, đội ngũ y bác sĩ đã chủ động, tự tin hơn trong tổ chức và phối hợp các khâu, từ đánh giá người hiến, người nhận, hồi sức duy trì chức năng tạng đến phẫu thuật lấy và ghép thận.