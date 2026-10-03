Gần 20 người ở Thanh Hóa bị đe dọa tống tiền bằng hình ảnh, video cắt ghép

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 3/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết từ đầu tháng 10/2026 đến nay đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép. Có trường hợp bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm. Những hình ảnh này được gửi cho chính nạn nhân kèm lời đe dọa sẽ phát tán công khai nếu không chuyển tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng có xu hướng nhắm vào cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã. Lợi dụng tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc, các đối tượng gây sức ép, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Mặc dù thủ đoạn này không mới, việc sử dụng công nghệ để tạo ra hình ảnh, video nhạy cảm khiến nhiều người hoang mang, lo sợ và dễ làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Tin nhắn kèm hình ảnh, video cắt ghép, các đối tượng gửi cho nạn nhân. Ảnh Công an Thanh Hóa

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hướng dẫn người bị đe dọa cách xử lý, giúp họ nhận diện thủ đoạn và không chuyển tiền. Nhờ được cảnh báo kịp thời, nhiều trường hợp đã không mắc bẫy.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm cần giữ bình tĩnh. Việc đối tượng đưa ra hình ảnh, video không đồng nghĩa nội dung đó là thật, bởi hình ảnh hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không làm theo yêu cầu, không chuyển tiền cho đối tượng. Việc chuyển tiền không bảo đảm đối tượng sẽ dừng lại mà có thể khiến nạn nhân tiếp tục bị yêu cầu trả tiền.

Khi gặp trường hợp bị đe dọa, tống tiền, người dân cần lưu giữ các tin nhắn, hình ảnh, tài khoản liên quan và trình báo ngay cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh, xử lý.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo người dân hạn chế công khai những thông tin, hình ảnh cá nhân có thể bị lợi dụng để giả mạo, cắt ghép; không kết bạn, trò chuyện, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho các tài khoản không rõ danh tính.