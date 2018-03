Gần 20 người đổ thuốc độc 'tiêu diệt' hai ao tôm

Bà Em nuôi hai ao tôm được 32 ngày thì bị một nhóm người đổ thuốc độc gây thiệt hại gần 1 triệu con tôm thẻ.

Trao đổi với Zing.vn chiều 27/3, ông Giang Thanh Sang, Trưởng công an xã Lịch Hội Thượng (Trần Đề, Sóc Trăng) cho biết công an huyện đang lập biên bản và ghi lời khai những người liên quan đến vụ đầu độc tôm thẻ của bà Hồ Thị Em (ngụ ấp Nam Chánh). Hiện, nhà chức trách đã xác định được nhóm gây chết hai ao tôm và người chủ mưu có hộ khẩu ở TP Sóc Trăng.

Công an xã ghi lời khai nhân chứng. Ảnh: Nhật Tân.

Theo chị Em, đất nuôi tôm được gia đình thuê của một chủ doanh nghiệp ở Sóc Trăng. Chị cải tạo 4 ao, nuôi trước 2 ao với gần 1 triệu con tôm thẻ được 32 ngày tuổi.

"Tổng số tiền đầu tư vào khu đất nuôi tôm khoảng 2 tỷ đồng. Gần 10h ngày 27/3, khi công nhân đang sửa ống nước thì một nhóm gần 20 người đi xe 45 chỗ xông vào đổ thuốc sâu xuống các ao làm tôm chết sạch. Xe họ đi là loại dùng để đưa rước công nhân thủy sản", chị Em nói.

Ông Nguyễn Văn On (chồng bà Em) cho biết người cho gia đình ông thuê đất có tranh chấp tài sản với thân tộc là một "đại gia" thủy sản ở TP Sóc Trăng. Do đó, ông On nghi ngờ những người đầu độc hai ao tôm và lấy đi 4 mô tơ bơm nước của gia đình là có liên quan đến vụ tranh chấp khu đất mà ông thuê.

Xã Lịch Hội Thượng (màu đỏ) ở Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường