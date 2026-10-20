Gần 20 ngân hàng công bố giảm lãi suất, có nơi giảm đến 3%/năm

Ở chiều huy động, 19 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, chủ yếu 0,5%/năm.

Lãi vay giảm sâu nhất tới 3%/năm

Mức giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đang được áp dụng tại nhiều ngân hàng với đối tượng thụ hưởng chủ yếu là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và khách hàng thuộc các lĩnh vực ưu tiên.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Theo đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố giảm 1,5%/năm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân hoạt động trong 6 ngành nghề trọng điểm, gồm kinh doanh dược; bán lẻ hàng tiêu dùng và dịch vụ ăn uống; vật liệu xây dựng; du lịch; nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản; sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

Đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), VPBank dành hạn mức 10.000 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay tới 1,5%/năm đối với các khoản vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh. Chương trình ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và kinh tế xanh.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn 1,5%/năm so với mức ưu đãi đang áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), mức giảm là 1,5%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên; một số trường hợp được xem xét giảm tới 2%/năm.

Cùng với đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cam kết giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2%/năm ngay trong tháng 10; Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đưa ra gói tín dụng cho khách hàng sản xuất, kinh doanh với mức giảm 1,5–2%/năm, lãi suất từ 5%/năm; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng công bố mức giảm tương tự đối với khách hàng doanh nghiệp và các lĩnh vực ưu tiên.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) dành nguồn vốn ưu đãi lên đến 40.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp, với mức giảm lãi suất cho vay 2%/năm, lãi suất từ 8,5%/năm theo điều kiện chương trình. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp, với lãi suất cho vay bằng VND thấp hơn tối thiểu 2%/năm so với mức thông thường, từ 7,5%/năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đưa ra mức ưu đãi cao nhất tới 2,25%/năm đối với hội viên OCB Priority Banking vay trung, dài hạn có kỳ cố định lãi suất trong 3 tháng đầu. Với khoản vay có kỳ cố định lãi suất 6 hoặc 12 tháng đầu, mức giảm là 2%/năm; các khoản vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn được giảm 1,5%/năm trong thời gian cố định lãi suất ban đầu.

Còn tại 4 ngân hàng lớn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đồng loạt triển khai các giải pháp tín dụng với mức giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm. Đặc biệt, với riêng một số lĩnh vực, lãi suất cho vay ngắn hạn được Vietcombank giảm tới 3%/năm so với mức hiện hành.

Lãi suất huy động giảm phổ biến 0,5%/năm

Ở chiều huy động, Sacombank là một trong những ngân hàng mới nhất công bố điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 20/10/2026.

Khách hàng giao dịch tại Sacombank. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Theo biểu lãi suất điều chỉnh, đối với khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy dưới 500 triệu đồng, lãi suất lĩnh cuối kỳ ở các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng giảm còn 5,7%/năm. Đáng chú ý, nhóm kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng ghi nhận mức lãi suất thấp hơn, dao động từ 5,4 - 5,5%/năm. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất đạt 6,2%/năm đối với kỳ hạn 24 và 36 tháng. Mức lãi suất huy động cao nhất tại quầy sau điều chỉnh là 6,4%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên.

Đối với tiền gửi trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 6 - 11 tháng dao động còn từ 6,3 - 6,7%/năm; kỳ hạn 12 - 18 tháng từ 6,5 - 7%/năm, tùy theo số tiền gửi. Mức lãi suất cao nhất sau điều chỉnh là 7,3%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất huy động tại quầy sau điều chỉnh dao động từ 4,6 - 4,8%/năm ở các kỳ hạn 12 - 36 tháng. Trên kênh trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 6 - 11 tháng giảm còn 6,5%/năm; kỳ hạn 12 - 18 tháng còn 6,7%/năm và cao nhất 6,8%/năm tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Tương tự, MSB cũng giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cao nhất tại quầy của MSB ở mức 6,0%/năm, trong khi lãi suất áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến là 6,3%/năm.

Cùng giảm lãi suất 0,5%/năm, song VPBank chỉ áp dụng đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15 và 18 tháng.

Mức giảm tương tự còn được ghi nhận tại nhiều ngân hàng như: Vietcombank, Agribank, TPBank, ACB, OCB, Nam A Bank, Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank), Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank), Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank), Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) và Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank).

Làn sóng giảm lãi suất huy động lan rộng được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí vốn đầu vào, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp giảm gánh nặng tài chính, cải thiện dòng tiền và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Qua đó, dòng vốn tín dụng được khơi thông, tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Theo GS, TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, lãi suất không đơn thuần là giá của đồng vốn, mà còn là yếu tố quyết định khả năng duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, mở rộng đầu tư và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, việc giảm lãi suất cho vay có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh doanh nghiệp cần tiết giảm chi phí, duy trì sản xuất và mở rộng đầu tư.

Tại cuộc họp với 46 ngân hàng thương mại diễn ra sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn nhấn mạnh hệ thống ngân hàng là "mạch máu của nền kinh tế", đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất nhưng phải bảo đảm an toàn hệ thống.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tuần qua, huy động vốn tăng 11,22%, trong khi tín dụng tăng 11,44%. Chênh lệch giữa dư nợ cho vay và huy động vốn bằng VND vẫn ở mức lớn, dù đã thu hẹp từ gần 2 triệu tỷ đồng xuống dưới 1,5 triệu tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sẽ có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để giảm lãi suất cho vay. Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng đặt ra yêu cầu điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.