Vượt qua nhiều khó khăn, hằng ngày, Trung tá Trần Bình Phục, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối vẫn luôn đồng hành với các em học sinh trên đảo Hòn Chuối. Ảnh: Hoàng Tá

Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi

Đến với đảo Hòn Chuối, điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là cuộc sống còn nhiều gian khó của người dân nơi đảo xa, mà còn là hình ảnh của những người lính Biên phòng vừa chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vừa tận tình chăm lo sự nghiệp giáo dục cho con em nhân dân sinh sống trên đảo.

Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối chia sẻ: “Ở Hòn Chuối, điều kiện cơ sở, vật chất còn nhiều thiếu thốn, việc học tập của trẻ em gặp không ít trở ngại. Địa hình đảo chủ yếu là núi đá, đường đi lại khó khăn, cuộc sống của nhiều hộ dân gắn liền với nghề khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Không ít phụ huynh thường xuyên đi biển mưu sinh nên việc quan tâm, kèm cặp con em học tập còn hạn chế. Thấu hiểu những khó khăn đó, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục, duy trì và phân công đồng chí Phục giảng dạy cho các em trong “Lớp học tình thương”, giúp các em nhỏ trên đảo có điều kiện được giáo dục đạo đức và học tập”.

Trung tá Trần Bình Phục ngày ngày dành thời gian hướng dẫn các em học chữ, làm toán, rèn luyện kỹ năng sống và bổ sung những kiến thức cần thiết. Lớp học còn đơn sơ, trang thiết bị chưa đầy đủ, ở đó luôn ấm áp tình thương và tràn đầy tiếng cười trẻ thơ.

Mỗi nét chữ được viết ngay ngắn, mỗi phép tính được giải đúng, mỗi lần các em mạnh dạn đọc một câu văn trước lớp đều là niềm vui, niềm hạnh phúc của người thầy ở lớp học đặc biệt ấy.

Trung tá Trần Bình Phục vẫn miệt mài đem con chữ đến với các em học sinh trên đảo. Ảnh: Hoàng Tá

Người thầy tận tụy

Với những người lính Biên phòng trên đảo Hòn Chuối, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc tuần tra, kiểm soát, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng nhân dân, chăm lo cho em nhỏ trên đảo.

Trung tá Trần Bình Phục cho biết: “Sau những giờ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tôi và các anh em trong đơn vị tranh thủ thời gian đến lớp học, kiên nhẫn hướng dẫn từng em viết chữ, đọc bài. Có những em tiếp thu nhanh, nhưng cũng có em còn rụt rè, chưa thuộc mặt chữ, chưa thành thạo phép tính. Bằng sự gần gũi, kiên trì và tình thương, tôi đã từng bước dìu dắt, động viên các em tiến bộ. Công việc ấy đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn cả sự nhẫn nại, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương trẻ nhỏ. Đối với các em, các chú Bộ đội Biên phòng không chỉ là những người bảo vệ bình yên cho đảo, mà còn là những người thầy, người anh, người thân luôn quan tâm, chăm sóc”.

Có những buổi học diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, có những ngày cán bộ Biên phòng vừa hoàn thành nhiệm vụ trực, tuần tra đã vội vã chuẩn bị giáo án, sách vở để đến với các em. Dẫu vất vả, nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt háo hức, những nụ cười hồn nhiên và sự tiến bộ từng ngày của học trò, mọi mệt nhọc dường như tan biến.

Không chỉ dạy chữ, cán bộ Biên phòng nơi đây còn lồng ghép tuyên truyền, giáo dục cho các em về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua những câu chuyện giản dị về biển, đảo quê hương, về người lính nơi tuyến đầu, các em dần hiểu hơn giá trị của hòa bình, tình yêu lao động và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Ngoài dạy học cho các em học sinh, Trung tá Trần Bình Phục còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật. Ảnh: Hoàng Tá

"Gieo chữ" hôm nay, vun đắp tương lai ngày mai

Điều đáng quý ở những người lính Biên phòng trên đảo Hòn Chuối không chỉ là sự tận tâm trong từng giờ lên lớp, mà còn là tình cảm gắn bó sâu nặng với nhân dân. Thượng tá Đoàn Công Nghiệp cho biết thêm: “Bên cạnh việc dạy học cho các em, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối còn thường xuyên quan tâm thăm hỏi gia đình, động viên tạo điều kiện để các em đến lớp. Đơn vị thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân tặng sách vở, dụng cụ học tập, quần áo và những phần quà thiết thực. Những việc làm ấy đã góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến lớp học tập”.

Đối với những gia đình sinh sống trên đảo, hình ảnh người lính Biên phòng tận tình dạy dỗ con em mình đã trở nên thân thuộc. Sự hiện diện của các anh không chỉ mang đến tri thức mà còn tạo dựng niềm tin, sự gắn bó giữa quân và dân. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, tình cảm quân dân nơi đảo xa ngày càng thêm bền chặt.

Ông Nguyễn Văn Kha, sinh sống trên đảo Hòn Chuối (có con đang theo học tại “Lớp học tình thương” trên đảo) bộc bạch: “Cuộc sống gia đình tôi còn nhiều khó khăn, việc học hành của các cháu cũng không được thuận lợi như ở đất liền. Nhờ có các chú Bộ đội Biên phòng quan tâm, dạy dỗ, động viên nên các cháu có thêm điều kiện học tập, biết đọc, biết viết và ngày càng ngoan ngoãn hơn. Gia đình rất biết ơn tình cảm của các chú dành cho con em trên đảo”.

Ra công tác ở đảo từ năm 2009 đến nay, Trung tá Trần Bình Phục đã dạy học cho hơn 50 em học sinh, trong đó có 28 em vào đất liền tiếp tục học các lớp cao hơn, đặc biệt có 6 em thi đỗ vào các trường đại học và ra trường. Hiện nay, “Lớp học tình thương” trên đảo Hòn Chuối đang duy trì dạy học cho 11 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Đó là động lực để các thầy giáo quân hàm xanh ở đây tiếp tục đồng hành cùng các em trên con đường học tập.