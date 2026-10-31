Gần 20.000 lượt VĐV tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ năm 2026

Quang cảnh Hội khỏe Phù Đổng lần thứ I, năm 2026 (Ảnh: Ngọc Kiên - phutho.gov.vn).

Ngày 31/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ I, năm 2026. Đây là ngày hội thể thao dành cho học sinh toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường.

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với các hoạt động diễu hành biểu dương lực lượng, rước đuốc, thắp lửa truyền thống và đồng diễn. Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Tuổi trẻ Đất Tổ, khát vọng vươn cao” do các diễn viên và học sinh trên địa bàn tỉnh biểu diễn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 - nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, đặc biệt là công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học.

Ông Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và các đại biểu tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên Ảnh: Ngọc Kiên - phutho.gov.vn).

Theo Ban Tổ chức, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I được tổ chức qua 2 giai đoạn, thu hút gần 20.000 lượt vận động viên đến từ 148 xã, phường và 136 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 15 môn thi đấu, gồm: Bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, cờ vua, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, Vovinam, võ cổ truyền, Taekwondo và thể dục Aerobic.

Để Hội khỏe diễn ra an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn và lực lượng trọng tài thực hiện nghiêm Điều lệ, bảo đảm khách quan, công tâm, trung thực trong quá trình tổ chức và điều hành thi đấu.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn cho học sinh phải được đặt lên hàng đầu. Các vận động viên cần thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ và chấp hành quyết định của trọng tài.

Các đoàn vận động viên tham gia diễu hành (Ảnh: Ngọc Kiên - phutho.gov.vn).

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 không chỉ tạo sân chơi thể thao cho học sinh mà còn là dịp đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao tại các cơ sở giáo dục.

Thông qua Hội khỏe, học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao học đường, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện trong các nhà trường.