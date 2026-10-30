Gần 20.000 cơ sở chăn nuôi được cấp mã định danh

An toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt, trứng từ lâu luôn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng.

Nhằm giải quyết tận gốc bài toán minh bạch chuỗi cung ứng, ngành nông nghiệp đang tăng tốc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y.

Hệ thống dữ liệu quốc gia vừa cấp mã định danh cho gần 20.000 cơ sở chăn nuôi, giết mổ và sản xuất thức ăn, tạo nền tảng số hóa giúp minh bạch chuỗi cung ứng và bảo đảm an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn

Đến cuối tháng 10 năm nay, hệ thống đã cấp tài khoản quản trị cho toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố cùng hơn 3.200 đơn vị cấp xã; đồng thời cấp mã định danh cho gần 20.000 cơ sở chăn nuôi, giết mổ và nhà máy chế biến thức ăn trên cả nước.

Hệ thống quản lý tập trung này vận hành dựa trên 3 phân hệ chính: kê khai và định danh; truy xuất nguồn gốc; môi trường và cảnh báo. Đáng chú ý, phân hệ truy xuất nguồn gốc được thiết kế theo chuỗi liên hoàn gồm 6 công đoạn: con giống, thức ăn, trang trại, giết mổ, chế biến và phân phối bán lẻ. Thông qua số hóa, mỗi sản phẩm khi lưu thông trên thị trường sẽ mang theo toàn bộ dữ liệu lịch sử hình thành, giúp người mua nhận diện rõ điều kiện chăn nuôi và mức độ an toàn trước khi quyết định đưa lên bàn ăn.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, hệ thống dữ liệu ngành dự kiến vận hành chính thức từ năm 2027 nhằm phục vụ truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ doanh nghiệp và dự báo thị trường.

Tuy nhiên, tính khả thi của mô hình phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia thực chất của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt khi khu vực nông hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất hiện nay.

Thực tế cho thấy, phần lớn các nông hộ còn hạn chế về hạ tầng chuồng trại, kỹ năng số và vẫn giữ thói quen ghi nhật ký chăn nuôi thủ công trên giấy.

Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực kiêm nhiệm tại cấp xã chưa đồng đều, cùng tình trạng dữ liệu ngành chăn nuôi chưa liên thông đồng bộ với các lĩnh vực thuế, đất đai, hải quan hay thương mại điện tử cũng là những rào cản cần sớm vượt qua để tránh trùng lặp thủ tục.

Để đưa công nghệ vào đời sống sản xuất một cách thiết thực, cơ quan quản lý chủ trương lấy người chăn nuôi làm trung tâm thông qua các công cụ tinh gọn như Mini App, Web App trên điện thoại thông minh, hỗ trợ quét mã QR, mã vạch và nhập liệu bằng giọng nói tiếng Việt nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

Song song đó, các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ trực tiếp hướng dẫn nông hộ ghi chép nhật ký trực tuyến, kết hợp đẩy mạnh liên kết chuỗi với các doanh nghiệp quy mô lớn.

Việc số hóa chuỗi cung ứng chăn nuôi không đơn thuần là thay thế sổ sách giấy tờ, mà là bước chuyển cần thiết nhằm giảm chi phí giá thành, chuẩn hóa chất lượng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng bằng công cụ kiểm chứng minh bạch.