Gần 20.000 chiếc bánh Trung thu gửi đến thiếu nhi vùng biên

Những chiếc bánh Trung thu được kiểm tra, đóng gói trước khi chuyển đi trao tặng

Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Binh đoàn 15 đang tất bật bắt tay làm bánh Trung thu để kịp trao tặng cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Đây là năm đầu tiên đơn vị tổ chức để cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp làm những chiếc bánh dành tặng các em nhỏ và người dân trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho hoạt động này, trong nhiều tháng qua, cán bộ, nhân viên phụ trách đã tìm đến các cơ sở sản xuất bánh uy tín trên địa bàn để học hỏi kỹ thuật, công thức và quy trình làm bánh. Sau khi hoàn thiện các điều kiện về nguyên liệu, trang thiết bị và quy trình sản xuất, từ ngày 7.9, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên được phân công trực tiếp tham gia các công đoạn làm bánh.

Tại khu vực sản xuất, mỗi người đảm nhận một phần việc, từ chuẩn bị nguyên liệu, làm nhân, tạo hình đến nướng bánh. Những chiếc bánh sau khi hoàn thành tiếp tục được kiểm tra, đóng gói cẩn thận trước khi chuyển đến các địa chỉ trao tặng.

Không khí làm việc khẩn trương nhưng luôn được đặt yêu cầu cẩn trọng lên hàng đầu. Mỗi ngày, lực lượng sản xuất hoàn thành khoảng 500-700 chiếc bánh. Vào những ngày cao điểm, sản lượng được nâng lên 1.000-1.200 chiếc để bảo đảm tiến độ.

Toàn bộ quy trình được kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến vệ sinh khu vực sản xuất, nhằm bảo đảm bánh đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm

Để những chiếc bánh đến tay người nhận với chất lượng tốt nhất, toàn bộ quy trình được kiểm soát chặt chẽ, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến vệ sinh khu vực sản xuất, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Dự kiến, gần 20.000 chiếc bánh Trung thu sẽ được hoàn thành trong những ngày tới. Số bánh này được cấp phát, trao tặng cho con em cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong Binh đoàn; con, cháu của già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín, chức sắc tôn giáo; các gia đình chính sách và thiếu nhi tại những thôn, làng gắn bó, kết nghĩa với Binh đoàn trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Đại tá Lê Minh Hoàn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Binh đoàn 15 cho biết, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn về phát huy nội lực, chủ động bảo đảm hậu cần tại chỗ và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và thiếu niên, nhi đồng, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật được giao chủ trì tổ chức sản xuất bánh Trung thu năm 2026.

Từ căn bếp nhỏ nơi đơn vị đứng chân, những chiếc bánh mang theo sự chăm chút của người lính sẽ được trao đến các em nhỏ nơi vùng biên

Theo Đại tá Lê Minh Hoàn, việc cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp tham gia làm bánh không chỉ góp phần chủ động về chất lượng, an toàn và tiến độ, mà còn là cách để Binh đoàn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đến thiếu nhi, nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân.

“Chúng tôi mong muốn mỗi chiếc bánh khi đến tay các cháu sẽ là một món quà Trung thu mang đầy sự yêu thương, đồng thời chuyển tải sự quan tâm, tình cảm của Binh đoàn, góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp. Qua đó động viên các cháu nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống”, Đại tá Lê Minh Hoàn chia sẻ.

Từ căn bếp nhỏ của đơn vị, những chiếc bánh Trung thu được làm nên bằng sự chăm chút của người lính sẽ theo chân Binh đoàn đến với trẻ em và những gia đình còn nhiều khó khăn nơi vùng biên.

Không chỉ là món quà trong mùa trăng tháng Tám, mỗi chiếc bánh còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của người lính với đồng bào nơi đơn vị đứng chân. Qua những việc làm giản dị, thiết thực, tình quân - dân tiếp tục được vun đắp, hình ảnh người lính Binh đoàn 15 thêm gần gũi, nghĩa tình trong lòng đồng bào và thiếu nhi vùng biên.