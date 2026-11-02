Gần 2 giờ giải cứu hai nữ sinh viên Đại học Luật TP.HCM đi lạc trên núi Thị Vải

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, tối 29/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 Công an TP.HCM đã phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Phước kịp thời tìm kiếm, cứu hộ thành công 2 nữ sinh đi lạc trên núi Thị Vải.

2 nữ sinh được xác định là L.T.T.N. (quê Đồng Tháp) và T.H.N. (quê Bình Thuận) đều là sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 phối hợp với lực lượng chức năng tìm thấy 2 nữ sinh trên núi Ông Trịnh. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, 2 nữ sinh đến khu vực núi Thị Vải, gần chùa Linh Sơn Bửu Thiền Tự (phường Phú Mỹ) để tham quan, leo núi. Sau khi lên đến đỉnh, trên đường tìm lối xuống, cả hai mất phương hướng, đi lạc sang khu vực núi Ông Trịnh (phường Tân Phước) và không thể tự tìm đường về.

Nhận tin báo từ gia đình vào khoảng 17h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 phối hợp Công an phường Tân Phước và Ban Chỉ huy Quân sự phường triển khai tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 2 nữ sinh tại khu vực núi Ông Trịnh, cách điểm xuất phát khoảng 5km; sau đó đã hỗ trợ đưa 2 nữ sinh xuống núi an toàn.