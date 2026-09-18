Gần 2 giờ cắt phá cabin giải cứu tài xế mắc kẹt ở Lào Cai

Ngày 18.9, tại Km99+650 Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Khe Phàn, xã Văn Bàn (Lào Cai) hai xe đầu kéo xảy ra va chạm khiến một tài xế mắc kẹt trong cabin.

Thông tin ban đầu, xe đầu kéo BKS 15C-058.XX có dấu hiệu mất lái khiến container nghiêng, đổ rồi va vào xe đầu kéo chạy theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm làm cabin xe đầu kéo BKS 24H-051.XX biến dạng nghiêm trọng, tài xế Nguyễn Trường Giang (SN 1980, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi cabin bị biến dạng sau va chạm

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp các đơn vị PCCC nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án giải cứu tài xế.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận nạn nhân từ nhiều hướng và sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá những bộ phận cabin bị biến dạng để tạo lối đưa nạn nhân ra ngoài.

Trong quá trình cứu hộ, cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, bảo vệ khu vực hiện trường, lực lượng y tế cũng chuẩn bị phương án sơ cứu và cấp cứu nạn nhân.

Hiện trường vụ việc

Sau gần 2 giờ, lực lượng chức năng đưa tài xế Nguyễn Trường Giang ra khỏi cabin an toàn rồi chuyển đến trạm y tế xã để kiểm tra, điều trị.

Tại cơ sở y tế, nạn nhân được xác định gãy chân phải; sức khỏe hiện ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.